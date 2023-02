Bật mí 5 món ăn vặt cực hiếm và chất, bạn có dám ăn không?

1. Bánh than tổ ong

Mọi người đều biết rằng than tổ ong có màu đen và thường được đốt trong lò. Nhưng loại nhiên liệu sưởi ấm này lại có thêm một “người anh em sinh đôi” nữa, đó là bánh than tổ ong, trông giống hệt những viên than, được làm từ gạo đen và sô cô la, tuy trông ghê rợn nhưng mùi vị thì rất đặc biệt.

2. Hạt nổ bạc hà kiểu Thái

Hạt nổ bạc hà là một món ăn vặt nổi tiếng, nó hơi giống với những viên bi mà mọi người chơi khi còn nhỏ và cũng trông giống như một viên thuốc. Khi ăn, hạt nổ mang lại cảm giác rất sảng khoái, thơm miệng.

3. Kẹo thuốc lá

Kẹo thuốc lá được đặt tên theo hình dạng của nó, nhìn bề ngoài thì giống như điếu thuốc, nhưng khi cho vào miệng thì ngọt, giòn, hương vị rất ngon, và dư vị đọng lại rất lâu sau đó.

4. Sữa chua vón cục

Sữa chua vón cục trông giống như những viên sỏi, nhưng lại rất tốt cho sức khỏe con người, bởi vì chúng được làm từ sữa chua, ăn thường xuyên có thể giảm nồng độ cholesterol trong huyết thanh và tăng cường khả năng miễn dịch.

5. Bánh pudding thạch hoa anh đào Nhật Bản

Trong các món trên, pudding thạch hoa anh đào kiểu Nhật là món có hình thức đẹp nhất. Những cánh hoa anh đào màu hồng được thêm vào lớp pudding trong suốt, không thể cưỡng lại được về màu sắc và hương vị, rất độc đáo về mặt hình thức. Tuy nhiên, nhiều người không nỡ ăn vì sợ làm hỏng vẻ đẹp tuyệt hảo của món ăn này.

