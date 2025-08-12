Làng chài có 260 ngày gió lớn, giờ thành nơi dân mê thể thao biển đổ về

Hình ảnh ngư dân miệt mài sửa thuyền, gỡ lưới dưới mái lều dựng tạm đầy màu sắc; những phụ nữ đội nón lá đãi mớ hải sản vừa đánh bắt hay đảo cá cơm trong các thùng lớn ủ nước mắm;... là những điều đầu tiên mà Daniel Stables, phóng viên của tạp chí National Geographic, chứng kiến và cảm nhận về Mũi Né (Lâm Đồng).

Người dân Mũi Né tin rằng cá voi là thần, từng cứu ngư dân gặp nạn trong bão và niềm tin ấy vẫn hiện hữu trong đời sống tinh thần nhiều thế hệ. Ảnh: Ulf Svane

"Trên mặt nước, những chiếc thuyền thúng tròn và ghe gỗ dài, sơn đủ màu, thả neo đung đưa. Đuôi ghe nào cũng vẽ đôi mắt sắc lạnh, như thể đang dõi theo từng bước chân người lạ. Người dân địa phương tin rằng đó là "mắt thần" - biểu tượng của cá Ông, vị thần biển linh thiêng", Stables mô tả.

Theo cây viết của National Geographic, chính những cơn gió từng khiến người ta cầu an giờ lại thu hút du khách.

Mũi Né có khoảng 260 ngày gió mạnh mỗi năm, với hai mùa gió rõ rệt - gió mùa Tây Nam từ tháng 6-9, và gió mùa Đông Bắc trong những tháng còn lại - tạo điều kiện lý tưởng cho các môn thể thao biển như lướt ván buồm, lướt ván diều, chèo thuyền và lướt sóng.

Từ một làng chài yên bình, trong 2 thập kỷ qua ở Mũi Né đã xuất hiện hàng loạt khu nghỉ dưỡng (resort) cao cấp và câu lạc bộ thể thao nước dọc theo bãi biển dài hơn 8km về phía nam.

Ảnh: Ulf Svane

Nguyễn Tấn Hưng, huấn luyện viên lướt ván diều, nhớ rõ cột mốc khiến Mũi Né "chuyển mình" là vào năm 1995, khi hàng nghìn người đổ về đây để xem nhật thực toàn phần. "Trước đó, chẳng ai biết đến Mũi Né. Nhưng sau ngày ấy, mọi thứ đã thay đổi", anh kể.

Du khách tới đây bị quyến rũ bởi những đồi cát đỏ, trắng trải dài, rặng phi lao mát rượi và biển lặng sóng đều.

"Với dân chơi thể thao biển, điều khiến họ say mê Mũi Né chính là gió - ổn định, mạnh mẽ nhưng dễ đoán", vị huấn luyện viên giải thích lý do Mũi Né nổi lên như điểm đến thể thao dưới nước yên bình.

Bên cạnh lợi thế về thể thao biển, du khách tới đây còn dễ dàng được hòa mình vào văn hóa, đời sống bình dị của người dân địa phương.

Dinh Vạn Thủy Tú. Ảnh: Gody

Dinh Vạn Thủy Tú - nơi lưu giữ hàng nghìn bộ xương cá voi được vớt dọc bờ biển suốt nhiều thế kỷ, cũng là điểm đến du khách không nên bỏ qua khi thăm Mũi Né.

Theo ông Lý Nham, người quản tự, nơi này được xây dựng từ năm 1762. Phía sau bàn thờ chính là một tủ kính lớn, bên trong xếp đầy xương hàm cá voi, có chiếc dài tới 4m. Trong căn phòng kế bên là một bộ xương cá voi dài hơn 20m - được cho là lớn nhất Đông Nam Á.

Khi chiều xuống, nắng nhuộm vàng suối Tiên, con suối nhỏ len lỏi qua những vách đất đỏ uốn lượn như tranh. Sóng lặng, gió ngừng, Mũi Né trở về dáng vẻ nguyên sơ, bình yên.