Ăn hoa thiên lý tốt cho chúng ta, bổ cho bà bầu và điều trị vô sinh cho đàn ông

- Món hoa thiên lý xào thịt bò giúp giảm đau hiệu quả, bổ dưỡng (ăn khi còn nóng với cơm nóng). Nếu muốn giảm cân nhanh thì ăn cơm ít, hạn chế thực phẩm nhiều dầu mỡ và calo, chăm thể dục thể thao để đốt cháy năng lượng dư thừa. - Nếu cơ thể hư nhược, hoa mắt, chóng mặt dùng hoa thiên lý theo phương cách: Hoa thiên lý, bạch cúc, mỗi vị 10g, ngải cứu 12g, rau má, lá đinh lăng, mỗi vị 8g. Sắc uống trong ngày, uống 3-5 ngày. - Muốn ngủ ngon, sâu hơn, giảm mệt mỏi, ngăn chặn tiểu đêm, đầu óc thư giãn, an thần: Dùng hoa thiên lý nấu canh ăn là sáng hôm sau thức dậy tinh thần sảng khoái Hoặc lấy hoa thiên lý nấu với thịt heo nạc/cá diếc ăn ngày 1 lần liền 3-7 ngày. Nếu mất ngủ thường xuyên dùng hoa thiên lý để nấu canh cùng với lá vông nem, mỗi lá chừng 30 – 50g, ăn 4 – 7 ngày sẽ giảm mệt mỏi, an thần, ngủ ngon giấc. Hoặc: Hoa thiên lý 30g, hoa nhài 10g, tâm sen 15g. Sắc lấy nước uống trong ngày, uống liền 5 - 7 ngày. - Hằng ngày lấy hoa và lá thiên lý xào với thịt bò hoặc luộc lên chấm với muối vừng ăn sẽ tác dụng rất tốt, giảm đau mình mẩy, nhức xương cốt. - Trẻ nhỏ ăn cháo/ bột có thể nghiền lá non và hoa thiên lý ra nấu lẫn với bột, cháo thay rau rất tốt. - Trẻ em đang giai đoạn tăng trưởng cần bổ sung nhiều kẽm thực vật, người già cần ăn hoa thiên lý giúp nâng cao sức khỏe (vì kẽm kích thích cơ thể sinh ra kháng thể chống lại bệnh tật). Lượng hoa thiên lý phù hợp để ăn từ 20 - 30g (100-200g tươi).