Bác sĩ BV Đại học Y Dược TP HCM cảnh báo khí cực độc giết người 1 cách êm đềm

Thứ Bảy, ngày 30/11/2019 08:00 AM (GMT+7)

Với những người đang ngủ hoặc đang say rượu khi hít loại khí này có thể tử vong mà không có biểu hiện nào.

Sống khỏe Sự kiện:

Mới đây tại tỉnh Kon Tum đã xảy ra vụ sản phụ mới sinh tử vong, do đốt than sưởi ấm trong phòng. Câu chuyện thương tâm này là một hồi chuông cảnh báo đến cộng đồng, về những nguy hiểm của việc đốt than sưởi ấm.

Theo ThS-BS Nguyễn Khánh Dương, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, tưởng chừng như vô hại, người dân đâu biết rằng đối với những loại than tổ ong, than củi khi cháy trong điều kiện thiếu không khí sẽ tạo ra loại khí cực độc là cacbon monoxit (hay còn gọi là CO). Đây là loại khí không màu, không mùi, không gây kích thích cho da và mắt.

BS Nguyễn Khánh Dương cảnh báo than tổ ong "giết người" một cách êm đềm nên người dân cần phải hết sức cảnh giác.

Trong cơ thể con người, CO có khả năng gắn với Hb cao gấp 200 – 250 lần so với khí Oxy, tạo thành HbCO (Cacboxy Hemoglobin), làm giảm lượng Oxy trong máu đến các bộ phận như tim, não…

Ngoài ra, một phần nhỏ CO hòa tan vào huyết tương, gắn với Myoglobin làm giảm sức co bóp cơ tim. Nguy hiểm hơn, tùy thuộc vào mức độ và thời gian tiếp xúc, nạn nhân bị ngộ độc CO có thể bị tổn thương não vĩnh viễn; tổn thương tim, rối loạn nhịp tim, ngừng tim hoặc hôn mê, tử vong…

Nạn nhân bị ngộ độc khí CO có thể có các dấu hiệu như nhức đầu, chóng mặt, yếu cơ, buồn nôn, ói mửa, đau ngực, mất ý thức…

"Để tránh xảy ra các trường hợp ngộ độc khí CO, chúng ta không nên đặt lò than để sưởi ấm trong phòng ngủ, không ngủ trong xe ô tô mở máy lạnh bằng để máy nổ, không để máy phát điện ở nơi kín gió (tầng hầm, gầm cầu thang…)", BS Khánh Dương khuyến cáo.

Nguồn: https://nld.com.vn/suc-khoe/bac-si-bv-dai-hoc-y-duoc-tp-hcm-canh-bao-khi-cuc-doc-giet-nguoi-1-ca...Nguồn: https://nld.com.vn/suc-khoe/bac-si-bv-dai-hoc-y-duoc-tp-hcm-canh-bao-khi-cuc-doc-giet-nguoi-1-cach-em-dem-20191128115212351.htm