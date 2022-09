Ăn cà chua, chớ dại kết hợp với những thực phẩm này kẻo sinh bệnh

Cà chua và dưa chuột

Cà chua và một số loại cá

Đây là điều khiến nhiều người bất ngờ vì chúng ta đã quá quen với sự xuất hiện của cà chua trong các món cá sốt, cá nấu canh chua, cá om... Tuy nhiên có một số loại cá thật sự không phù hợp để ăn cùng cà chua như cá chép, cá trình, cá chích, cá khô...

Lý do là bởi vitamin C trong cà chua sẽ giải phóng đồng từ cá. Nấu cà chua với những loại cá này sẽ làm giảm giá trị dinh dưỡng của cả hai loại thực phẩm, đồng thời còn có thể tạo ra axit tannic kích thích niêm mạc dạ dày gây khó tiêu, đau bụng, buồn nôn và các triệu chứng bất lợi khác.

Cà chua và cà rốt

Trong cà rốt có chứa một loại enzyme làm phá hủy vitamin C có trong cà chua. Do đó kết hợp 2 loại rau củ này tuy không độc hại nhưng lại làm giảm giá trị dinh dưỡng của món ăn.

Cà chua và dưa chuột

Cà chua là nguyên liệu phổ biến trong các món salad, do đó nhiều người thường kết hợp cà chua với dưa chuột mà không biết chúng rất “kỵ” nhau. Dưa chuột chứa một loại enzyme catabolic sẽ phá hủy lượng vitamin C có trong các loại rau khác. Trong khi đó, cà chua rất giàu vitamin C. Do đó nếu ăn hai loại thực phẩm cùng lúc, một lượng lớn vitamin C sẽ bị phân hủy khiến cà chua chẳng còn bổ béo gì với sức khoẻ.

Cà chua và gan lợn

Gan heo chứa nhiều nguyên tố đồng, sắt, có thể làm oxy hóa vitamin C trong cà chua, làm mất đi giá trị dinh dưỡng vốn có của loại quả này. Nếu muốn hấp thụ toàn bộ lượng vitamin C trong cà chua hay giữ nguyên các chất bổ dưỡng trong gan lợn, bạn không nên kết hợp hai thực phẩm này.

Cà chua và rượu, bia

Sử dụng cà chua và bia, rượu cùng lúc cũng không được khuyến khích. Lý do là trong cà chua chứa acid tannic, có thể hình thành chất khó tiêu trong dạ dày, ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa, gây tắc nghẽn đường ruột nếu sử dụng cùng bia rượu.

Cà chua và khoai lang, khoai tây

Bạn không nên ăn khoai lang và cà chua cùng lúc bởi sự kết hợp này hoàn toàn không tốt đối với cơ thể, nhất là hệ tiêu hóa. Khi ăn cà chua với khoai lang có thể hình thành chất khó tiêu trong dạ dày, dễ dẫn đến tình trạng đau bụng, tiêu chảy và rối loạn tiêu hóa.

Ngoài ra, khi sử dụng cà chua mọi người cần lưu ý:

Không ăn cà chua xanh

Cà chua chưa chín có chứa số lượng lớn alkaloid, dễ gây ngộ độc thực phẩm. Các triệu chứng ngộ độc do ăn cà chua xanh như buồn nôn, nôn mửa, tiết nước bọt, yếu sức, mệt mỏi… có thể đe dọa tính mạng.

Không nên ăn nhiều hạt cà chua

Hạt cà chua không hề được tiêu hóa khi hấp thu vào dạ dày của chúng ta. Nếu chúng ta ăn quá nhiều trong quá trình vận chuyển thức ăn của đường ruột, hạt cà chua có thể lọt vào ruột thừa, dễ gây viêm ruột thừa.

Không chế biến cà chua bằng nồi nhôm hoặc gang

Hầu hết chào và nồi được sử dụng để chế biến các món ăn được làm bằng nhôm và gang. Khi chế biến cà chua thì nên tránh sử dụng nồi và chảo làm bằng 2 chất liệu kể trên bởi axit trong cà chua sẽ sinh ra phản ứng hóa học với nhôm hoặc gang. Từ đó làm cho món ăn bị giảm hương vị và mất đi dưỡng chất.

Không ăn cà chua khi đói

Chất pectin và nhựa phenolic chứa nhiều trong cà chua. Khi bạn ăn cà chua vào những lúc đói, những chất này có thể phản ứng với a-xít, ảnh hưởng lớn đến dạ dày. Dạ dày tiêu thụ những chất này có thể gây nên tình trạng nôn mửa, đau bụng. Chính vì vậy, bạn không nên ăn cà chua trong khi đói, nhất là đối với những trường hợp giảm béo với cà chua, cần phải cân nhắc kĩ lưỡng khi sử dụng.

Không sử dụng cà chua đã nấu chín để lâu

Khi bạn sử dụng cà chua đã bị nấu chín kĩ hoặc để trong thời gian dài, dinh dưỡng và hương vị sẽ bị mất đi. Bên cạnh đó, nếu bạn ăn phải cà chua không còn chất dinh dưỡng có thể gây nên tình trạng ngộ độc thực phẩm, không tốt cho sức khỏe, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/an-ca-chua-cho-dai-ket-hop-voi-nhung-thuc-pham-nay-keo-sinh-benh-a572157.html