8 nhóm người không nên ăn đậu phụ kẻo "rước bệnh"

Đậu phụ được làm chủ yếu từ đậu tương. Nó là một trong những món ăn phổ biến của nhiều người bởi những đặc tính ưu việt: dễ ăn, dễ tiêu hóo, dễ chế biến, giá thành rẻ...

Đậu phụ khá giàu dinh dưỡng, trong đó chủ yếu là protein. 100gr đậu phụ hàm lượng protein chiếm hơn 34%, ngoài ra đậu phụ còn chứa 8 loại axit amin, khoáng chất, canxi… có công dụng hỗ trợ trong việc phòng và trị một số bệnh rất hiệu quả khi kết hợp với một số gia vị và thực phẩm. Tuy nhiên, không phải ai ăn đậu phụ cũng tốt. Đối với một số người ăn đậu phụ có thể sẽ bị ảnh hưởng đến sức khỏe.

Người mắc bệnh tiêu hóa

Đậu phụ có hàm lượng protein thực vật cực kỳ cao, tiêu thụ quá nhiều cùng một lúc không chỉ cản trở sự hấp thụ sắt của cơ thể mà còn kích thích tiết acid dạ dày gây tình trạng đầy hơi ở ruột.

Người bị bệnh tiêu hóa ăn đậu phụ sẽ ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ dinh dưỡng, dẫn đến chứng khó tiêu, chướng bụng, tiêu chảy và các triệu chứng khác.

Người thiếu i-ốt

Saponin trong đậu phụ có tác dụng trong việc điều trị, phòng chống xơ vữa động mạch. Tuy nhiên, có một vấn đề là saponin sẽ dẫn đến bài tiết i-ốt trong cơ thể. Do đó người bị thiếu i-ốt tiêu thụ thường xuyên các chế phẩm từ đậu và đậu phụ có thể làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu i-ốt và các triệu chứng khác.

Người mắc bệnh về thận

Một nghiên cứu trên tạp chí Journal of Agriculture and Food Chemistry (Mỹ) đã chỉ ra, sau khi oxalat từ đậu phụ được hấp thụ vào cơ thể, nó được bài tiết vào nước tiểu nhưng không thể chuyển hóa. Lúc này nó sẽ kết hợp với canxi tạo thành dạng muối không hòa tan của canxi oxalat, kết tủa tạo thành sỏi thận. Vì vậy người bị sỏi thận ăn đậu phụ thì “hại càng thêm hại”. Ngoài ra, khi ăn đậu phụ, protein thực vật sẽ được chuyển hóa thành hợp chất chứa ni-tơ và bài tiết qua thận. Do đó những người thận yếu, người cao tuổi, người mắc bệnh thận nên tránh xa đậu phụ nếu không muốn thận bị "quá tải".

Người thiếu máu

Protein thực vật có trong đậu phụ gây ảnh hưởng đến quá trình hấp thu sắt của cơ thể. Vì lý do này, những người bị thiếu máu tốt nhất là không nên ăn đậu phụ, tránh để tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn.

Người mắc các bệnh về huyết áp

Người bị cao huyết áp ăn nhiều đậu phụ sẽ làm trầm trọng tình trạng bệnh của mình, thậm chí có thể dẫn đến nhồi máu cơ tim, đột quỵ. Isoflavone và methionine trong đậu phụ sau khi bị enzym biến đổi sẽ khiến các tiểu cầu bị vón cục. Tiểu cầu vón cục đồng nghĩa với nguy cơ hình thành các cục máu đông vô cùng nguy hiểm.

Người bị suy tuyến giáp

Nếu mắc phải chứng suy tuyến giáp thì hãy nói không với các sản phẩm từ đậu nành, trong đó có đậu phụ. Bởi hàm lượng isoflavone rất tốt để ngăn ngừa ung thư tuyến tiền liệt, ung thư vú lại là tác nhân ngăn chăn các loại enzyme sản xuất hoóc-môn tuyến giáp, khiến tình trạng bệnh ngày càng trở nên nặng nề.

Người mắc bệnh gout

Bệnh nhân gout thường được khuyên là không nên ăn thực phẩm nhiều đạm. Trong khi đó, đậu phụ rất giàu đạm thực vật, chứa nhiều purine (hợp chất có trong các loại thịt đỏ, hải sản và đồ uống có cồn). Nếu không biết mà sử dụng, hàm lượng axit uric trong máu tăng cao sẽ khiến các triệu chứng sưng đau ngày càng trầm trọng hơn. Vì vậy, nếu bị gout thì không nên ăn đậu phụ.

Nam giới không nên ăn quá nhiều đậu phụ

Đối với cánh mày râu, các nội tiết tố nam và các hormone đặc biệt là testosterone quyết định đến sức mạnh và sự quyến rũ của phái mạnh. Sự thay đổi bất thường về nội tiết tố nam hoặc hoạt động không bình thường của các tuyến sinh dục dẫn đến thay đổi hormone nam giới có thể dẫn đến các vấn đề sinh lý sinh sản ở nam giới.

Theo nhà dinh dưỡng học Neha Sanwalka, Ấn Độ, ăn nhiều đậu phụ có thể gây rối loạn tình dục ở nam giới như làm thay đổi lượng testosterone, giảm ham muốn "yêu", số lượng và chất lượng tinh trùng.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/8-nhom-nguoi-khong-nen-an-dau-phu-keo-ruoc-benh-a579972.html