Không có bánh kem thành tựu, gen Z Hà Nội khoe ‘mâm cơm thành tựu 2025’

Trong khi mạng xã hội tràn ngập hình ảnh “bánh kem thành tựu” khoe các dấu mốc đáng nhớ trong năm qua thì bài đăng của Hồ Bảo Ngọc (21 tuổi, Hà Nội) bất ngờ thu hút sự chú ý theo một cách rất khác. Không bánh kem, không nến lung linh, thay vào đó là loạt hình ảnh những mâm cơm gia đình giản dị nhưng đầy màu sắc, được cô gái gen Z gọi bằng cái tên mộc mạc là “mâm cơm thành tựu 2025”.

Dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng không tiếc lời khen dành cho “mâm cơm thành tựu 2025” của Bảo Ngọc: "Các món ăn nhìn thôi đã thấy ngon”, “Món nào cũng hấp dẫn, trình bày chẳng thua gì ngoài hàng”. Một số người hài hước: “Nấu thế này là lấy chồng được rồi”, “Xem mà chỉ muốn về nhà ăn cơm ngay”; “Gen Z mà đảm đang quá, đúng chuẩn vợ quốc dân”.

Bài chia sẻ nhanh chóng nhận được sự đồng cảm của nhiều người trẻ, đặc biệt là những ai đang loay hoay tìm kiếm định nghĩa về “thành tựu” trong những năm tháng chưa có nhiều cột mốc lớn. Với Bảo Ngọc, thành tựu không nằm ở những điều quá rực rỡ, mà gói gọn trong căn bếp nhỏ, nơi cô dành phần lớn thời gian của mình suốt một năm qua.

Mâm cơm Ngọc làm cúng Rằm tháng 7.

Món cơm gà Hội An và xôi vò.

Món lẩu đuôi bò hầm và cơm Nhật kiểu Hamburger.

Một năm gói gọn trong căn bếp

Bảo Ngọc hiện là sinh viên năm 4 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, sống cùng gia đình tại Hà Nội. Như nhiều bạn trẻ khác, năm 2025 của Ngọc không có những bước ngoặt quá nổi bật để “cắm nến” lên bánh kem. “Mình nghĩ đi nghĩ lại và nhận ra, năm qua thứ gắn bó với mình nhiều nhất chính là căn bếp mới và những mâm cơm tự tay chuẩn bị cho gia đình”, Ngọc chia sẻ.

Từ suy nghĩ đó, cô quyết định biến tấu trend "bánh kem thành tựu" thành một phiên bản mâm cơm thành tựu gia đình. “Mỗi mâm cơm với mình giống như một ‘cây nến nhỏ’. Nó không hoành tráng, nhưng thật và gần gũi”, Ngọc nói. Với cô, cách ghi dấu một năm bằng những bữa ăn hàng ngày mang ý nghĩa thực tế hơn, phản ánh đúng nhịp sống và những nỗ lực âm thầm mà cô đã dành cho gia đình.

Hồ Bảo Ngọc, sinh viên năm 4 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Trong album “mâm cơm thành tựu 2025” của Bảo Ngọc là hàng loạt món ăn đa dạng, từ truyền thống đến hiện đại, từ ẩm thực Việt Nam đến các món Á – Âu. Có thể kể đến cơm gà Hội An, cơm Nhật kiểu hamburger, bún Thái hải sản, lẩu đuôi bò hầm, lẩu tôm bầu, canh cá dưa chua Tứ Xuyên, rosé spaghetti ăn kèm steak, bún thang, lòng lợn, lẩu cháo lòng hay lẩu gà…

Những mâm cơm ấy không phải lúc nào cũng cầu kỳ. Có bữa nấu vội sau giờ học, giờ làm, có bữa được chăm chút kỹ lưỡng hơn. Điểm chung là tất cả đều được chuẩn bị với mong muốn mang lại bữa ăn trọn vẹn nhất cho gia đình. Không phải lúc nào Ngọc cũng nấu món khó. Có ngày chỉ vài món đơn giản, nhưng mình luôn cố gắng nêm nếm sao cho vừa vị nhất.

"Điều khiến mình cảm thấy hạnh phúc nhất không phải là hoàn thành một món ăn cầu kỳ, mà là khoảnh khắc cả gia đình quây quần bên mâm cơm. Khi bố mẹ, anh chị gắp thêm vài miếng, khi các cháu nói ‘hôm nay món này ngon quá’, mình thấy rất vui”, Ngọc kể.

Đặc biệt, những lần thử nấu món mới mang lại cho cô nhiều cảm xúc nhất. Trước khi nấu, Ngọc thường lo lắng không biết món ăn có hợp khẩu vị gia đình hay không. Nhưng khi cả nhà ăn hết sạch, không còn thừa lại gì, cảm giác lo lắng nhanh chóng nhường chỗ cho niềm vui và sự tự hào. Những khoảnh khắc đó khiến Ngọc thấy công sức đứng bếp thật sự có ý nghĩa.

Canh cá dưa chua Tứ Xuyên và Rosé Spaghetti ăn cùng Steak.

Món lòng lợn và bún đậu mắm tôm.

Những món ăn Việt Nam, Á – Âu tạo không gian kết nối

Lý giải việc liên tục thử sức với nhiều món ăn khác nhau, Bảo Ngọc cho biết cô không muốn bữa cơm gia đình bị lặp lại với vài món quen thuộc. "Đặc biệt, trong nhà có trẻ nhỏ, việc thay đổi món giúp các bé hứng thú ăn uống hơn. Khi bữa ăn đa dạng, các bé ăn ngon miệng và nhanh hơn, còn mình là người nấu cũng đỡ áp lực”, Ngọc chia sẻ.

Điều này phần nào chịu ảnh hưởng từ mẹ của Ngọc. Từ nhỏ, cô đã quen với những bữa cơm phong phú, có sự thay đổi liên tục giữa các món truyền thống và món mới lạ. Điều đó dần hình thành trong Ngọc suy nghĩ rằng bữa cơm không chỉ để ăn no, mà còn là không gian để trải nghiệm và làm mới mỗi ngày.

Đằng sau những mâm cơm tròn vị là không ít lần nấu ăn chưa thành công. Theo Ngọc, không có ai nấu ăn mà chưa từng thất bại. Có những món nhìn công thức trên mạng tưởng dễ nhưng khi làm mới thấy khó. Có món chưa đúng vị, có món hình thức chưa đẹp, thậm chí phải làm lại từ đầu.

“Lúc mới bắt đầu, mình cũng buồn và tiếc công sức. Nhưng dần dần, mình quen với điều đó. Thay vì nản lòng, mình xem lại quy trình, tìm ra điểm chưa ổn và điều chỉnh cho lần sau. Chính những lần chưa trọn vẹn ấy giúp mình rút kinh nghiệm, nấu chắc tay hơn và tự tin hơn khi thử món mới”, Ngọc chia sẻ.

Món bánh xèo tép và bún bò trộn.

Món cá trắm kho khế và cơm gấu đắp trứng.

Theo Bảo Ngọc, để duy trì niềm yêu thích nấu nướng mỗi ngày, điều quan trọng nhất là cảm giác thoải mái khi vào bếp. “Mình không đặt áp lực phải nấu thật ngon hay thật cầu kỳ. Chỉ cần cả nhà được ngồi ăn cùng nhau là đủ”, cô nói.

Những lời khen giản dị hay việc thấy mọi người ăn ngon miệng, gắp thêm đồ ăn chính là động lực lớn nhất để Ngọc tiếp tục đứng bếp. Với cô, nấu ăn không nên là gánh nặng, mà là một phần tự nhiên của đời sống gia đình.

Với Bảo Ngọc, mâm cơm không chỉ là nơi ăn uống mà còn là không gian kết nối các thành viên trong gia đình. Gửi gắm đến những chị em còn do dự, Bảo Ngọc cho rằng không cần phải thật giỏi hay thật tự tin mới bắt đầu nấu ăn. Bản thân cô cũng chỉ là một sinh viên, mới tập nấu trong vài năm gần đây. Mọi thứ đều bắt đầu từ những món rất đơn giản, vừa làm vừa học.

"Theo mình, mỗi bữa cơm hoàn thành đều là một bước tiến nhỏ. Quan trọng nhất là không so sánh mâm cơm của mình với người khác và không tạo áp lực cho bản thân. Khi nấu ăn trở nên nhẹ nhàng, động lực và đam mê sẽ đến một cách tự nhiên”, cô chia sẻ.

Cùng xem thêm một số món ngon khác Bảo Ngọc đã làm trong năm qua:

Món Carbonara và cơm chiên kim chi cá ngừ.

Món sườn cay Thái Lan và cơm tấm Sài Gòn.

Món Carbonara, kimbap cá ngừ và bánh đa cá rô đồng.

Món bún chấm gạch cua và phở gà.

Mâm cơm nhà hàng ngày với nhiều món đa dạng, bắt mắt.