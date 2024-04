7 món ăn nhẹ ngon, dễ mang theo, giàu protein sẽ hỗ trợ mục tiêu tập luyện của bạn

Protein

Protein đã được chứng minh là làm giảm cảm giác đói và thèm ăn. Lý do chính là protein giúp người ta cảm thấy no hơn. Điều này là do các hormone như GLP-1 và PYY.

Một chế độ ăn giàu protein, đặc biệt khi kết hợp với rèn luyện sức mạnh, là sự kết hợp tốt để xây dựng cơ bắp. Thưởng thức protein lắc trong vòng vài giờ sau buổi tập nâng của bạn để nâng cao hiệu quả tăng cơ.

Thanh protein

Thanh protein là món ăn nhẹ bổ dưỡng nhưng nhỏ gọn. Chúng đã trở thành món đồ không thể thiếu đối với nhiều người có lịch trình bận rộn.

Thanh protein có thể đóng vai trò là nguồn dinh dưỡng cho hầu hết mọi người, kể cả vận động viên và chuyên gia. Bạn nên cố gắng tìm những thanh có ít nhất 15 gam protein và 10 gam đường bổ sung hoặc ít hơn.

Trứng luộc chín

Trứng luộc chín là món ăn nhẹ ngon, no và tốt cho sức khỏe, dễ chế biến cho mọi lứa tuổi. Trứng, cùng với sữa, chứa các tiêu chuẩn sinh học cao nhất về protein. Một quả trứng chứa khoảng 77 calo, 6 gam protein chất lượng cao và 1,6 gam chất béo bão hòa. Nó cũng chứa các chất dinh dưỡng quan trọng khác như khoáng chất, carotenoids và sắt.

Que phô mai

Phô mai que là một trong những món ăn nhẹ giàu protein tốt nhất, giá cả phải chăng và dễ mua. Cho dù bạn đang ở nhà, tại nơi làm việc hay trên đường, bạn có thể nhanh chóng thưởng thức một thanh phô mai khi cần tăng cường protein. Chúng cũng có thể kết hợp tốt với nhiều loại trái cây hoặc bánh quy giòn làm từ ngũ cốc nguyên hạt.

Cá ngừ đóng hộp

Cá ngừ có nhiều kích cỡ từ cá ngừ vằn nhỏ đến cá ngừ vây xanh lớn, một trong những loài cá được ăn rộng rãi nhất trên toàn cầu. Cá ngừ được ăn tươi hoặc sống hoặc nấu chín và đóng hộp, luôn được nấu chín trước.

Cá ngừ đóng hộp là một trong những cách hiệu quả nhất để bổ sung thêm một số protein, với người ta có thể nạp trung bình từ 20 đến 30 gam protein trong khi chỉ cung cấp 150 calo hoặc ít hơn.

Thịt bò khô

Thịt bò khô là thịt bò đã được loại bỏ hầu hết chất béo và được cắt thành dải hoặc cắt nhỏ và tạo thành dải. Sau đó nó được ướp hoặc tạo hương vị bằng hỗn hợp gia vị và muối. Sau đó, nó được khử nước và đóng gói.

Thịt bò khô có thể là một cách ngon miệng để tăng lượng protein trong ngày của bạn, đặc biệt vì nó rất dễ mang theo. Chỉ cần lưu ý rằng một khẩu phần ăn này có chứa nhiều natri và điều đó có thể không phù hợp với một số người.

Sữa chua Hy Lạp

Sữa chua Hy Lạp là một loại sữa chua đặc, có nhiều kem giúp tăng thêm hương vị và kết cấu cho thực phẩm. Sữa chua Hy Lạp rất có lợi vì tiêu thụ thường xuyên có khả năng tăng cường sức khỏe của xương, xây dựng khối lượng cơ bắp và giảm nguy cơ mắc một số tình trạng sức khỏe.

Sữa chua Hy Lạp khác với các loại sữa chua khác vì nó trải qua một quá trình gọi là lọc để loại bỏ váng sữa. Whey là chất lỏng có chứa lactose, một loại đường tự nhiên có trong sữa.

Nên có bao nhiêu protein trong một bữa ăn nhẹ?

Biết lượng protein lý tưởng là một cách tuyệt vời để giữ mức năng lượng ổn định và hỗ trợ các mục tiêu tập luyện của bạn vì protein là một phần quan trọng trong bất kỳ chế độ ăn kiêng nào.

Mọi người đều có những nhu cầu khác nhau về lượng protein, và bạn càng năng động thì bạn càng cần nhiều hơn. Điều này đặc biệt đúng nếu bạn tập thể dục thường xuyên với mục đích xây dựng cơ bắp.

Một người không hoạt động nên nhắm tới 10 đến 20 gram protein trong bữa ăn nhẹ, trong khi một người năng động sẽ cần nhiều hơn từ 25 đến 35 gram.

