6 loại hải sản tươi ngon, bổ dưỡng rất hợp chiêu đãi gia đình dịp nghỉ lễ

Hải sản ngon nhất luôn là lúc “đúng vụ”, thịt tươi, chắc, vị ngọt tự nhiên khó loại nào sánh kịp. Thế nhưng nhiều người chỉ mải mua rau củ, trái cây mà lại bỏ quên những “báu vật từ biển cả”. Dưới đây là 6 loại hải sản được xem là ngon – bổ – rẻ, rất đáng để thường xuyên xuất hiện trong bữa cơm gia đình.

1. Cua

Cua có thể ăn quanh năm, nhưng ngon nhất vẫn là mùa thu khi con nào con nấy đều chắc thịt. Cua đực hay cái đều căng tràn gạch, thịt thơm, ngọt đậm. Tuy nhiên, cua có tính hàn nên không nên ăn quá nhiều. Ăn kèm với gừng, giấm hoặc một chén rượu gạo ấm sẽ giúp cân bằng tính lạnh và làm nổi bật thêm vị ngon.

2. Sò điệp

Sò điệp có giá thành hợp lý, dễ mua và dễ chế biến. Từ hấp, nướng đến xào miến tỏi đều thơm ngon. Ngoài ra, sản phẩm khô của sò điệp được coi là đặc sản biển giàu giá trị dinh dưỡng, thích hợp để nấu súp, hầm canh bổ dưỡng trong những ngày se lạnh.

3. Ngao

Ngao có giá thành lại rẻ, chỉ với vài chục nghìn là có thể mua được cả rổ. Thịt ngao mềm, ít béo, giàu axit béo không bão hòa, vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe. Món xào cay hay canh miến ngao đều dễ nấu và rất bắt cơm.

4. Hàu

Hàu còn được mệnh danh là "sữa của biển". Loại hải sản này rất giàu protein và kẽm, một khoáng chất thiết yếu mà nhiều người dễ bị thiếu hụt. Việc ăn hàu thường xuyên mang lại nhiều lợi ích cho sự phát triển xương, phù hợp cho cả người già lẫn trẻ em.

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn và giữ nguyên hương vị, hàu cần được ăn tươi. Nếu không, chúng không chỉ mất đi độ ngon mà còn có thể gây hại cho sức khỏe.

5. Bề bề

Vỏ ngoài cứng nhưng thịt bên trong mềm ngọt, bề bề mùa thu chắc thịt, thơm ngon đặc trưng. Có thể chế biến theo nhiều cách: rang muối, xào cay, thậm chí ăn gỏi sống. Dù hơi tốn công bóc vỏ, nhưng hương vị đặc biệt khiến món ăn này trở thành “món tủ” của nhiều tín đồ hải sản.

6. Vẹm xanh

Vẹm xanh giàu dinh dưỡng, chứa nhiều protein nhưng ít chất béo và calo. Khi phơi khô thường gọi là hải sâm khô, dùng để nấu súp hay xào rau đều rất đậm đà. Với vẹm tươi, chỉ cần hấp, luộc hay nướng sơ cũng đủ giữ trọn vị ngọt của biển.