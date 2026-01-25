19 mẹo nấu ăn cực kì hữu dụng mà bạn không thể bỏ qua để việc nấu nướng trở nên nhàn tênh

Mẹo nấu ăn giúp bạn nấu món ăn ngon hơn, dễ dàng hơn, tiết kiệm thời gian, và nâng cao kỹ năng nấu nướng.

Các mẹo nấu ăn này giúp giải quyết các vấn đề thường gặp như làm món chiên đỡ bắn mỡ, nước dùng trong hơn, giảm tanh, nêm nếm chuẩn vị, hoặc chế biến nguyên liệu hiệu quả hơn, giúp bữa ăn gia đình thêm hấp dẫn và chuẩn vị nhà hàng.

Dân Việt giới thiệu 19 mẹo nấu ăn cực kì hữu dụng sau đây:

1. Chiên đồ không bắn dầu: Cho một nhúm muối vào chảo dầu trước khi chiên, dầu lắng lại và ít bắn hơn hẳn.

2. Luộc trứng lòng đào chuẩn từng phút: 6 phút – lòng đào mềm; 7 phút – sánh đặc; 8 phút – vừa chín. Đừng đậy nắp.

3. Thịt bò mềm như nhà hàng: Ướp với 1/2 thìa cà phê baking soda 10–15 phút đảm bảo khi xào mềm ngọt.

4. Xào rau xanh mà không bị ra nước: Cho rau vào khi chảo cực nóng và thêm chút nước mắm thay vì muối, rau xanh và ráo.

5. Nước dùng ngọt thanh mà không cần mì chính: Thêm táo hoặc lê cắt miếng vào khi ninh xương.

6. Cắt hành tây không cay mắt: Cắt khi hành tây còn lạnh hoặc để ngăn đá 5 phút trước khi thái.

7. Chiên đậu phụ giòn, không nát: Ngâm đậu trong nước muối loãng 10 phút, lau khô rồi mới chiên. Lớp vỏ sẽ săn lại, đậu không bị nát khi lật mặt.

8. Nêm gia vị cho thịt thấm sâu: Khi ướp thịt, cho hoặc mật ong vào trước 5 phút rồi mới cho các gia vị còn lại. Mật ong giúp mở sợi thịt, gia vị thấm nhanh và sâu hơn.

9. Gọt dứa không tứa nước: Rắc chút muối lên dao và thớt trước khi gọt, dứa không ra nhiều nước và không trơn tay.

10. Làm thịt vịt hết mùi hôi: Xoa vịt với bột mỳ rồi rửa lại, sạch nhớt và giảm mùi hôi cực mạnh.

11. Hấp bánh bao trắng mịn: Cho vào nồi hấp 1 thìa giấm - bánh trắng tinh, không bị vàng.

12. Kho cá không bị tanh: Rán sơ cá trước khi kho, cá vừa chắc thịt lúc kho lại thơm ngon.

13. Chiên trứng vàng đều: Thêm 1 thìa nước lọc vào trứng trước khi đánh – trứng nở nhẹ, vàng ruộm, mềm xốp.

14. Luộc gà da căng - không rách: Luộc xong ngâm ngay vào nồi nước đá 5-7 phút, da gà căng và có độ giòn nhẹ.

15. Chiên nem giòn lâu: Thoa hỗn hợp nước lọc pha cùng nước cốt chanh lên vỏ bánh đa nem trước khi cuốn. Vỏ chiên xong giòn lâu hơn, không bị ỉu nhanh.

16. Cơm nguội chiên ngon: Trộn cơm với chút dầu ăn trước khi cho lên chảo để hạn chế vón cục và thơm hơn.

17. Bảo quản gừng tươi cả tháng: Rửa sạch, để ráo rồi vùi gừng vào thùng gạo. Đảm bảo gừng tươi lâu, thơm lừng, không héo.

18. Làm salad không chảy nước: Ướp rau củ với xíu muối 5 phút rồi thấm khô bằng khăn giấy trước khi trộn sốt.

19. Làm sốt chua ngọt siêu chuẩn: Pha theo tỉ lệ 2 đường – 2 giấm – 1 nước mắm – 1 tương cà. Công thức vạn năng, dùng món nào cũng hợp.

Hu vọng mẹo nấu ăn này sẽ giúp bạn giải quyết được nhiều vấn đề khi nấu nướng!

*Nội dung và hình ảnh do Fb Trang Dong thực hiện.