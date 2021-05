"Kỳ hoa dị thảo" trầu bà có gì mà được định giá tiền tỷ?

Thứ Tư, ngày 05/05/2021 11:20 AM (GMT+7)

Sau cơn sốt lan đột biến triệu USD, mới đây 1 loại cây kỳ lạ khác cũng có mặt trong danh sách kỳ hoa dị thảo được định giá cả tỷ đồng.

Cơn sốt lan đột biến còn chưa hạ nhiệt thì mới đây, trên các hội nhóm, diễn đàn lại xuất hiện một loại lá có tên là trầu bà Nam Mỹ được hét giá tiền tỷ khiến cộng đồng mạng sốt sắng truy tìm.

Cây trầu bà gốc Nam Mỹ mang vẻ ngoài khá độc đáo. Chúng thuộc cây thân leo, lá hình trái tim bị xẻ. Ở Việt Nam, loại cây này còn có nhiều tên gọi như: Trầu bà lá rách, trầu bà cửa sổ, trầu bà chân vịt, trầu bà quý phi,…

Trầu bà Nam Mỹ có giá trị trang trí bởi vẻ ngoài lạ mắt.

Do có xuất xứ từ châu Mỹ, vậy nên các đặc tính của cây rất thích hợp để có thể sinh trưởng và phát triển tốt tại miền Nam nước ta, hơn nữa đây là loài cây ít gặp phải sâu bệnh gây hại nên việc chăm sóc cây cũng đơn giản hơn rất nhiều.

Trầu bà từ lâu đã được xem là loại cây đem lại may mắn, thành đạt và bình an. Cách đây 1 thời gian, trầu bà đột biến với đốm trắng hay "bạch tạng" nguyên lá được coi là hàng hiếm, có thể gấp hàng trăm lần so với giá trị thực.

Thông thường, 1 cây trầu bà Nam Mỹ có giá khoảng 450.000 đồng đến vài triệu/cây; tuy nhiên, thể trầu bà “var” hàng tỷ đồng được quảng cáo không thể nhân giống là trái khoa học bởi về mặt lý thuyết, các cây hoàn toàn có thể nhân giống.

Cho đến ngày nay, biến thể này không quá khó tìm mua, suy cho cùng những giao dịch "tiền tỷ" được nhắc đến của trầu bà cũng chỉ được thực hiện trên mạng, không có sự kiểm chứng và tính minh bạch.

Tuy nhiên, trầu bà là loài cây mang độc. Nếu trong nhà bạn có trẻ em hoặc thú cưng thì cần cân nhắc để tránh em bé hoặc thú cưng ăn phải cây, dẫn đến những điều không mong muốn.

Lý do là bởi cây trầu bà vẫn mang trong mình chất Calcium oxalate. Đây là chất gây tiêu chảy và buồn nôn, gây bỏng rát niêm mạc nhẹ khi ăn phải. Khi trồng nên nhắc nhở và để xa tầm tay của trẻ nhỏ, để tránh gây tổn thương đáng tiếc.

