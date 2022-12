Chi cả trăm triệu săn lùng loại "gà nằm lò sưởi", đại gia Việt vẫn phấp phỏng lo không có để ăn Tết

Có thể nhiều người không biết, khi nhìn bảng giá của loại gà này thì sẽ không tin, nhưng thực tế, trên thị trường hiện chân gà Đông Tảo đang được bán với mức giá dao động từ 360.000 đồng - 1.350.000 đồng/kg. Với size chân to chỉ 2 - 3 chiếc/kg, một chiếc chân gà này sẽ có giá trên nửa triệu đồng nhưng vẫn được nhiều người săn mua.

Con gà đẹp với đôi chân to, dáng bắt mắt, trọng lượng từ 4,5 – hơn 5 kg/con

Gà Đông Tảo là đặc sản tiến Vua một thời, nay vẫn được giới sành ăn săn tìm. Cũng vì là món ăn quý hiếm nên thường được người dân dùng để biếu tặng hoặc ăn trong mỗi dịp lễ tết. Những con gà Đông Tảo có dáng oai phong, chân to đạt chuẩn có giá tới vài chục triệu đồng/con vào dịp Tết.

Gà Đông Tảo hay gà Đông Cảo là một giống gà đặc hữu và quý hiếm của nước ta. Đặc điểm nổi bật của loại gà này là cặp chân to và thô, khi trưởng thành có thể nặng trên 4,5 kg (gà trống) và trên 3,5 kg (gà mái).

Đây là loài gà nuôi cổ truyền của xã Đông Tảo thuộc huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, người dân trước đây thường dùng để cúng tế - hội hè hay tiến vua. Loại gà này thuộc danh sách các giống gia cầm quý hiếm của Việt Nam hiện đang được bảo tồn nguồn gen.

Giống gà này vẫn luôn được giới nhà giàu săn lùng mỗi dịp Tết đến xuân về. Dù giá của chúng lên đến 10-15 triệu đồng, họ vẫn tìm mua bằng được để làm quà biếu Tết.

Theo 1 người có kinh nghiệm hơn chục năm nuôi gà Đông Tảo cho biết loại gà được chọn làm quà biếu Tết sẽ phải đạt những tiêu chuẩn nhất định. Một con gà Đông Tảo biếu Tết phải trải qua quá trình tuyển chọn khắt khe từ thế hệ bố mẹ. Chỉ có 1/100 con có thể đáp ứng đủ các tiêu chí cho một con gà biếu Tết.

Cụ thể, ngoài sở hữu đôi chân to, đẹp thì gà biếu Tết phải có ngoại hình "đầu củ tre, mình cốc, cánh trai, đuôi long". Tức là, đầu củ tre xù xì, mỏ nhọn, mào tai cân, cánh gà phải ôm sát cơ thể hình dung như cánh con trai ôm vào nhau, lông đuôi phải to rộng, thân hình nở nang vạm vỡ, đôi chân to đỏ, ngón chân mẫm, hai chân cân đối tạo thành hai đường thẳng song song. Dáng gà vươn, thần thái đĩnh đạc, oai phong.

Gà Đông Tảo, loại đặc sản chuyên để dâng vua chúa thời phong kiến.

Bên cạnh đó, thịt gà phải ngon, ngọt và dai. Để đạt được tiêu chí này, chúng phải được nuôi từ 12 - 18 tháng, được phơi nắng 2 tiếng/ngày. Những ngày thường gà sẽ ăn ngô hạt, thóc ngâm, kèm thịt cá rô phi luộc lên gỡ xương... Nhưng 2 tháng cận Tết, gà sẽ ăn thịt bò, thịt lợn và trứng gà con so. Trung bình gà sẽ được thưởng thức thực đơn "nhà giàu" từ 2-3 lần/tuần. Ngoài ra, gà còn được ăn lạc rang sơ, nghiền nhuyễn trộn cùng cám để tăng lượng mỡ trong cơ thể giúp lông gà bóng mượt, thịt gà vừa có độ chắc, độ thơm và ngậy.

Gà Đông Tảo có đặc điểm chịu rét kém, những ngày nhiệt độ xuống thấp, phải buông bạt kín chuồng, thắp bóng điện sưởi, thậm chí còn làm phòng riêng, lắp điều hòa cho gà. Những ngày lạnh, gà được cắt giảm nước uống, bổ sung thêm nước gừng tỏi, xay búp ổi non để cho gà uống chống một số bệnh tiêu hóa.

Trong đàn gà Đông Tảo của anh Chính có một chú gà khủng được đại gia trả tới 20 triệu đồng

Do đặc trưng của gà Đông Tảo là chân to, đỏ, thịt chắc, dáng vẽ oai vệ nên được chọn làm quà biếu dịp Tết với ước mong mang đến cho gia chủ sự giàu có, thịnh vượng, sung túc, ấm no.

Dù mặt hàng gà không phải là mới lạ gì nhưng nhu cầu mua gà Tết vẫn là rất lớn. Với gà Đông Tảo bình thường có giá bán thương phẩm dao động 250.000-300.000 đồng/kg. Thế nhưng, những con gà chân khủng, đẹp mã thường bán theo con chứ không tính theo cân. Trên Vietnamnet, anh Lưu Minh Chính - hộ gia đình có ba đời nuôi gà Đông Tảo ở thôn Đông Tảo - cho biết gà biếu mã đẹp trên dưới 1 năm tuổi, trọng lượng từ 3,5-5 kg/con với giá dao động 1,5-5 triệu đồng/con tùy thuộc vào độ to, đẹp của chân, cân nặng, vóc dáng, mào gà,... Con từ 5kg trở lên thì rất hiếm. Hiện tại, khách từ khắp nơi đã liên hệ đặt trước, khoảng từ mùng 10 tháng Chạp họ bắt đầu về lấy.

"Không dễ tìm được gà Đông Tảo chính gốc, đẹp mã bởi hầu hết các nhà vườn giữ lại để làm giống, có khi khách phải đặt tiền trước cả năm may ra mới có", anh Chính cho hay.

