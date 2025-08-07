Cây dại xưa bị chặt bỏ, giờ giúp thu bộn tiền, được nâng niu như báu vật

Hoàng liên gai được ví như “vàng xanh”

Hoàng liên gai, còn có tên gọi là hoàng mù hay gai nhím, từng bị người dân chặt bỏ vì mọc um tùm và có gai nhọn gây nguy hiểm. Nhưng giá trị của nó chỉ thực sự được biết đến khi giới khoa học phát hiện loài cây này chứa hoạt chất berberin – chất có khả năng kháng khuẩn mạnh, đặc biệt hiệu quả trong điều trị rối loạn tiêu hoá, tiêu chảy và bệnh lỵ trực trùng.

Theo y học cổ truyền, hoàng liên gai có vị đắng, tính hàn, chuyên dùng để thanh nhiệt, giải độc, đặc biệt hiệu quả trong điều trị các bệnh về đường ruột. Tại Trung Quốc, bột berberin chiết xuất từ loài cây này có giá lên đến hơn 1 triệu đồng mỗi kg, mở ra tiềm năng lớn về xuất khẩu và phát triển dược liệu.

Từ chỗ bị bỏ hoang, hiện nhiều nông dân ở các huyện vùng cao như Sa Pa, Bát Xát (Lào Cai) đã bắt đầu trồng hoàng liên gai theo hướng kiểm soát. Không chỉ là nguồn thu mới, loại cây này còn được đánh giá là thân thiện môi trường vì phù hợp với sinh thái rừng.

Cây từng bị xem là "vô dụng", giờ đây lại trở thành "vàng xanh" với tiềm năng y học và kinh tế lớn.

Cát sâm – “vàng trong đất” của người miền núi

Cát sâm, còn được gọi là sâm chuột, sâm trâu hay sâm nam, vốn mọc hoang ở nhiều vùng núi phía Bắc như Tuyên Quang, Lào Cai, Hà Giang. Rễ của cây chứa nhiều hoạt chất quý, đặc biệt là alcaloid – có tác dụng bổ phổi, lợi tiểu, trị ho và suy nhược cơ thể.

Cát sâm được Đông y coi như vị thuốc bổ dưỡng, giúp tăng cường thể trạng, nâng cao sức đề kháng và bồi bổ khí huyết. Điều đáng chú ý là cây này dễ sống, có thể mọc tốt trên đất cằn, phù hợp với khí hậu khắc nghiệt và có thể trồng xen với cây rừng.

Nhiều người dân đã tận dụng loại cây này để trồng thương phẩm. Thị trường hiện mua củ tươi với giá từ 220.000 đến 260.000 đồng/kg. Nếu trồng với diện tích 1 ha, có thể thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm, chưa kể cây ít sâu bệnh và dễ chăm sóc.

Với tiềm năng kinh tế rõ rệt, cát sâm đang trở thành “vàng trong đất” – một hướng đi mới cho phát triển dược liệu vùng cao.

Dây thần thông, loài cây leo từng bị lãng quên thành “báu vật”

Dây thần thông, hay còn gọi là dây cóc, là loài cây dây leo mọc hoang tại nhiều tỉnh miền núi nước ta. Trước kia, cây này gần như bị coi là cỏ dại. Tuy nhiên, y học hiện đại đã chứng minh cây có chứa hoạt chất giúp tăng cường miễn dịch, hỗ trợ điều trị các bệnh tự miễn, đặc biệt hiệu quả trong việc làm giảm triệu chứng của tiểu đường type 2 và viêm khớp.

Y học cổ truyền Ấn Độ (Ayurveda) cũng coi dây thần thông là vị thuốc quý có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, hạ đường huyết và kháng viêm tự nhiên. Nhiều nước đã bắt đầu chiết xuất tinh chất từ dây thần thông để sản xuất thực phẩm chức năng và dược phẩm.

Trên thị trường quốc tế, chiết xuất từ loài cây này được bán với giá cao, khiến giới dược liệu Việt Nam bắt đầu tìm cách nhân giống và trồng trọt có kiểm soát.

Từ loài dây leo vô danh, thần thông nay trở thành cây “đẻ ra vàng” và đang được săn lùng bởi các doanh nghiệp dược liệu trong và ngoài nước.