Yamaha XSR155 "biến hình" phong cách Cafe Racer cực chất với bộ kit chính hãng

Có một sự thật là sau khi mua Yamaha XSR155 (hay XS155R tại Việt Nam), nhiều chủ xe thường thực hiện việc "lên đồ chơi" để biến hóa mẫu mô tô này theo nhiều phong cách khác nhau mà phổ biến nhất là Cafe Racer và Scrambler. Và để đáp ứng nhu cầu của người sử dụng, Yamaha mới đây đã giới thiệu bộ kit độ chính hãng dành riêng cho XSR155.

Trước tiên là bộ kit độ phong cách Cafe Racer cho XSR155 sẽ bao gồm mặt nạ đèn pha phong cách cafe racer với màu đen khói với giá 8980 rupee (khoảng 2,6 triệu đồng). Yên solo phong cách cafe racer với giá 6640 rupee (khoảng 1,97 triệu đồng). Người dùng cũng có thể lựa chọn các phụ kiện khác như ốp bảo vệ tay, giá chứa đồ,.. tất cả các phụ kiện này đều được cung cấp với 4 lựa chọn màu sắc khác nhau cho người sử dụng có thể lựa chọn phù hợp với màu chiếc xe của mình.

Trong khi đó, bộ kit độ phong cách Scrambler sẽ bao gồm ốp bảo vệ đèn pha phong cách scrambler giúp bảo vệ khỏi bùn đất, giá bán là 3610 rupee (khoảng gần 1,1 triệu đồng). Người sử dụng có thể chọn chắn gió phong cách scrambler với giá bán là 3290 rupee (khoảng 977.000 đồng). Ngoài ra, người sử dụng cũng có thể lựa chọn các phụ kiện như bảng số gắn hông, gương gù, tay thắng có tăng chỉnh độ dài, ốp hông, ốp tản nhiệt, miếng đệm gối, ốp yên, giá đỡ biển số. Mỗi chi tiết này đều được bán riêng, giúp người dùng có thể linh hoạt "lên đồ" để phù hợp sở thích cũng như điều kiện tài chính.

Yamaha XSR155 được trang bị động cơ xy lanh đơn dung tích 155cc làm mát bằng dung dịch cho công suất tối đa là 18,4 mã lực và mômen xoắn cực đại là 14,2 Nm. Khối động cơ này có hỗ trợ xăng E20 và được truyền động bởi hộp số 6 cấp. Xe cũng được trang bị các tính năng hiện đại như hệ thống kiểm soát lực kéo, van biến thiên và bộ ly hợp chống trượt.

Xe được trang bị cặp vành đúc 17 inch đi kèm lốp không săm có kích thước 100/80 và 140/70 lần lượt cho phía trước và sau. Xe sử dụng phanh đĩa cho cả bánh trước và sau kèm theo đó là ABS kênh đôi đảm bảo an toàn khi vận hành. Hệ thống giảm xóc trước hành trình ngược và giảm xóc liên kết phía sau đảm bảo sự ổn định cho xe.

Yamaha XSR155 có chiều cao yên là 810mm cùng khối lượng 137kg phù hợp với thể trạng của nhiều người. Mẫu mô tô này cũng sở hữu các trang bị hiện đại với hệ thống chiếu sáng công nghệ LED, cụm đồng hồ kỹ thuật số LCD và có hỗ trợ Y-Connect giúp kiểm soát xe tốt hơn.