Yamaha trình làng hai mẫu xe chạy hơi nước, chạy 100 km mỗi lần nạp

Yamaha đã giới thiệu hai nguyên mẫu xe máy tại Triển lãm Di động Nhật Bản (Japan Mobility Show), thể hiện cam kết của hãng đối với nhiên liệu thay thế và điện khí hóa. Sự kiện bao gồm một xe thể thao điện và một mẫu xe đô thị chạy bằng hydro, đánh dấu bước tiến mới của Yamaha hướng tới phương tiện di chuyển bền vững.

Proto BEV là điểm nhấn của buổi giới thiệu — một nguyên mẫu xe thể thao điện lấy cảm hứng từ mẫu R7. Dù Yamaha chưa công bố chi tiết kỹ thuật, hãng xác nhận đây là mẫu xe hoạt động thực tế, dùng để đánh giá trải nghiệm lái của xe máy điện.

Mẫu xe có khung đôi chắc chắn, gắp đôi, cùng khoang chứa lớn dưới yên có thể đặt pin hoặc thiết bị phụ trợ. Động cơ đặt thấp, truyền động bằng xích, tạo dáng vẻ gọn gàng và khí động học. Proto BEV tập trung vào hiệu suất đường đua, tích hợp màn hình kỹ thuật số cung cấp phản hồi trực quan và âm thanh theo thời gian thực, tăng cường tương tác và kiểm soát cho người lái.

Song song đó, Yamaha còn ra mắt H2 Buddy Porter. Đây là nguyên mẫu xe máy được thiết kế sử dụng nhiên liệu bằng hydro. Dòng sản phẩm này được Yamaha hợp tác phát triển cùng Toyota. H2 Buddy Porter nhằm hiện thực hóa công nghệ đốt cháy hydro trên xe máy, mang đến giải pháp thay thế xe điện pin.

Theo Yamaha, H2 Buddy Porter đạt chuẩn khí thải Euro 5, phạm vi hoạt động 100 km, sử dụng bình hydro áp suất cao và được thiết kế tối ưu bởi các kỹ sư về động cơ và khung gầm. H2 Buddy Porter còn được thiết kế mái che ở trên giúp người sử dụng che mưa che năng, rất phù hợp với việc đi lại ở khu vực đô thị.

Hai nguyên mẫu cho thấy định hướng của Yamaha trong việc đa dạng hóa năng lượng sạch và duy trì tinh thần thể thao trong kỷ nguyên di chuyển bền vững.