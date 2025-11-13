Yamaha FZ-Rave trình làng, sức mạnh khủng với giá bán chỉ 35 triệu đồng

FZ-RAVE là một chiếc streetfighter hoàn toàn mới được lấy cảm hứng từ dòng FZ danh tiếng của Yamaha. Xe sở hữu diện mạo mạnh mẽ và hiện đại hơn với những đường nét sắc sảo. Xe được trang bị đèn pha LED projector cùng đèn định vị tích hợp, bình xăng cơ bắp có khe gió trang trí và ống xả nhỏ gọn góp phần nhấn mạnh dáng vẻ thể thao.

Đuôi xe gọn gàng với đèn hậu LED thanh mảnh và yên liền một mảnh, mang lại cảm giác cân đối giữa sự thoải mái và phong cách. Toàn bộ thiết kế thể hiện tinh thần tự tin, sẵn sàng chinh phục đường phố, đồng thời tiếp nối triết lý “Call of the Blue” quen thuộc của Yamaha. Người mua có thể lựa chọn hai màu sắc là Matte Titan và Metallic Black, đi kèm bộ tem được phát triển dựa trên ý kiến của khách hàng trẻ tại Ấn Độ để tạo nên hiệu ứng thị giác mạnh mẽ nhất.

FZ-RAVE sử dụng khối động cơ xi-lanh đơn 149cc, làm mát không khí, loại SOHC, 2 van, sản sinh công suất 12,4 mã lực tại 7.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 13,3 Nm tại 5.500 vòng/phút. Động cơ này tương thích với nhiên liệu E20 và được trang bị hệ thống phun xăng điện tử, giúp xe vận hành mượt mà và tiết kiệm. Kết hợp với hộp số 5 cấp, ly hợp ướt và khởi động điện, FZ-RAVE đảm bảo khả năng vận hành ổn định và thân thiện với người dùng trong cả môi trường đô thị lẫn những chuyến đi xa.

Về khung gầm, Yamaha sử dụng cấu trúc khung kim cương chắc chắn, phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc sau gắn trên gắp, đem lại sự cân bằng giữa độ êm ái và khả năng xử lý linh hoạt. Xe có trọng lượng 136 kg, khoảng sáng gầm 165 mm và bình xăng dung tích 13 lít, những con số lý tưởng cho điều kiện đường sá Ấn Độ.

Yamaha FZ-RAVE cũng được trang bị hệ thống phanh đĩa thủy lực trước và sau kết hợp ABS một kênh giúp tăng độ an toàn khi phanh gấp, trong khi bộ lốp cỡ lớn 100/80-17 ở bánh trước và 140/60-17 ở bánh sau mang lại độ bám đường vượt trội. Với chiều cao yên 790 mm, chiếc xe dễ dàng phù hợp với nhiều vóc dáng người lái khác nhau. Xe sở hữu cụm đồng hồ LCD kỹ thuật số hiển thị tốc độ, tua máy, mức nhiên liệu và đồng hồ thời gian.

Giá niêm yết của Yamaha FZ-RAVE tại thị trường Ấn Độ là 117.000 rupee - khoảng 34,7 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.