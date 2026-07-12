Hãng xe Trung Quốc chơi lớn với cam kết đổi xe mới khi pin gây hỏa hoạn

Hãng sản xuất ô tô Trung Quốc Chery vừa công bố một trong những chính sách bảo hành táo bạo nhất trong ngành công nghiệp xe điện. Theo đó, nếu xe của khách hàng bị hư hại do hỏa hoạn liên quan đến pin, họ sẽ được nhận một chiếc xe hoàn toàn mới mà không có bất kỳ điều kiện nào. Mặc dù nghe có vẻ như một chiêu trò tiếp thị, Chery đang chứng minh cam kết của mình bằng những bằng chứng kỹ thuật vững chắc.

Người dùng xe điện Chery được áp dụng chính sách bảo hành chưa từng có.

Theo đó, Chery đã khởi động Chương trình An toàn pin Rhino, được hỗ trợ bởi khoản đầu tư nghiên cứu và phát triển lên tới 10 tỷ nhân dân tệ (tương đương 1,47 tỷ USD). Trong khuôn khổ chương trình này, vỏ pin của xe được thiết kế để chịu được lực tác động lên tới 1.500 joule, tương đương gấp 10 lần mức an toàn tối thiểu mới của Trung Quốc. Các thử nghiệm ở cấp độ tế bào cho thấy pin có khả năng chống lại việc đâm thủng đồng thời 10 kim mà không phát sinh khói hay bắt lửa, một chi tiết rất quan trọng cho một chính sách bảo hành chống lại thiệt hại do hỏa hoạn.

Về quy trình sản xuất, Chery duy trì tiêu chuẩn cao với chỉ 40 hạt bụi trên mỗi mét khối trong khu vực lắp ráp, cùng với một dây chuyền vận chuyển từ trường dài 100 mét giúp vận chuyển linh kiện mà không gây ô nhiễm do ma sát. Những tiêu chuẩn kiểm tra và sản xuất nghiêm ngặt này là nền tảng cho chế độ bảo hành thay thế của hãng. Đến nay, đội xe thử nghiệm của Chery gồm 43.000 xe đã chạy hơn 1,2 tỷ km mà không ghi nhận bất kỳ sự cố cháy pin nào.

Chery tự tin với công nghệ pin mà mình phát triển.

Tuy nhiên, động thái này không chỉ đơn thuần là một chiến lược tiếp thị. Doanh số xe Chery giao nội địa đã giảm mạnh từ 51.417 chiếc vào tháng 6/2025 xuống còn 31.738 chiếc vào tháng 5/2026, tương đương mức giảm 34,8% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ còn chiếm 2,1% thị phần nội địa Trung Quốc. Để đối phó với tình hình này, Chery đã quyết định thực hiện những bước đi quyết liệt nhằm nâng cao uy tín và niềm tin của khách hàng.

Nỗi lo về cháy pin vẫn là một trong những mối bận tâm lớn nhất của người tiêu dùng trong thị trường xe điện Trung Quốc, nơi các sự cố nghiêm trọng thường được đưa tin rầm rộ trên mạng xã hội. Với Chương trình An toàn pin Rhino, Chery đang nỗ lực lấy lại niềm tin từ phía khách hàng.