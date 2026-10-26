Yamaha XSR900 GP 2027 ra mắt, thiết kế "thăng hoa" trong vóc dáng huyền thoại

Phối màu mới sử dụng tông xanh dương đậm làm chủ đạo, kết hợp họa tiết Speed Blocks xanh nhạt trên bình xăng và ốp hông. Các đường viền cùng bảng số màu vàng tạo điểm nhấn, tái hiện phong cách đặc trưng của những mẫu xe đua Yamaha trong thập niên 1980.

Christian Sarron là một trong những tay đua nổi bật của làng môtô Pháp. Trong sự nghiệp, ông có 148 lần xuất phát tại giải vô địch thế giới, thi đấu ở các hạng 250 cc, 350 cc và 500 cc. Danh hiệu vô địch thế giới 250 cc năm 1984 là dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của tay đua này.

Legend Blue là phối màu thứ ba trong loạt phiên bản XSR900 GP lấy cảm hứng từ các huyền thoại đua xe của Yamaha, sau Legend Red gợi nhớ Wayne Rainey và Legend Yellow tri ân Kenny Roberts.

XSR900 GP duy trì thiết kế mang cảm hứng từ những mẫu xe đua Grand Prix của Yamaha, với quây trước góc cạnh, kính chắn gió ngắn, ghi-đông clip-on và phần đuôi vuốt gọn. Tổng thể xe gợi liên tưởng đến những mẫu xe đua như Yamaha YZR500, kết hợp đường nét cổ điển với nền tảng kỹ thuật hiện đại.

Xe tiếp tục sử dụng động cơ CP3 ba xi-lanh, dung tích 890 cc, làm mát bằng dung dịch. Động cơ cho công suất tối đa 119 mã lực tại 10.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 93 Nm tại 7.000 vòng/phút, kết hợp hộp số sáu cấp và hệ truyền động bằng xích.

Theo thông số được cung cấp, xe có khối lượng sẵn sàng vận hành 200 kg, chiều cao yên 835 mm và bình xăng dung tích 14 lít. Tốc độ tối đa đạt khoảng 235 km/h, trong khi mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố ở mức khoảng 5 lít/100 km.

Yamaha XSR900 GP tiếp tục được trang bị hệ thống điện tử hỗ trợ người lái, gồm bộ đo lường quán tính IMU sáu trục, ABS khi vào cua, kiểm soát lực kéo nhạy theo góc nghiêng, kiểm soát bốc đầu và kiểm soát trượt. Xe còn có các chế độ lái, quản lý phanh động cơ, kiểm soát hành trình và Quickshifter hỗ trợ lên, xuống số mà không cần bóp côn.

Bảng đồng hồ TFT 5 inch hỗ trợ kết nối Bluetooth với ứng dụng Yamaha MyRide. Hệ thống phanh gồm hai đĩa trước đường kính 298 mm và đĩa sau 245 mm.

Yamaha dự kiến đưa XSR900 GP 2027 đến các đại lý từ tháng 6/2027. Giá bán và số lượng sản xuất cụ thể hiện chưa được công bố.