Yamaha YZF-R3 2026 ra mắt: Mô tô đô thị đúng điệu, thêm màu mới ấn tượng

Được định vị trong phân khúc sportbike 300cc, YZF-R3 2026 hướng tới những người yêu thích phong cách thể thao nhưng vẫn đủ linh hoạt cho nhu cầu di chuyển hàng ngày trên đường phố. Phiên bản 2026 tiếp tục giữ ADN thiết kế đặc trưng nhưng được bổ sung các lựa chọn màu sắc và tem xe mới giúp khách hàng có thêm các lựa chọn.

Về vận hành, YZF-R3 2026 tiếp tục sử dụng động cơ hai xi-lanh thẳng hàng, dung tích 320cc, trục cam kép DOHC, bốn van trên mỗi xi-lanh và làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 31 kW, tương đương 42 mã lực PS, tại 10.750 vòng/phút, cùng mô-men xoắn cực đại 30 Nm tại 9.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số sáu cấp.

Mẫu sportbike thế hệ mới được trang bị hệ thống ly hợp Assist & Slipper Clutch mang tới trải nghiệm lái xe tốt. Đồng thời, các trâng bị gồm đồng hồ kỹ thuật số, kết nối Yamaha Y-Connect và cổng USB Type-A cũng được tích hợp sẵn. Xe sử dụng phanh đĩa đơn cho cả hai bánh, kết hợp ABS tăng an toàn khi vận hành. Xe sử dụng bộ mâm 17 inch sử dụng lốp trước kích thước 110/70 và lốp sau 140/70.

Tại thị trường Nhật Bản, YZF-R3 2026 được phân phối với ba phiên bản và mức giá khởi điểm từ 726.000 yên - khoảng 119 triệu đồng.