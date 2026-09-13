Yamaha giới thiệu Crosser 2027, mô tô có kết nối Bluetooth

Yamaha Crosser là mẫu mô tô đa dụng hướng đến khả năng vận hành linh hoạt trên đường phố cũng như những cung đường địa hình nhẹ. Ở phiên bản 2027, xe được trang bị hệ thống chiếu sáng LED toàn bộ, giúp cải thiện khả năng chiếu sáng đồng thời tăng độ bền trong quá trình sử dụng.

Crosser 2027 cũng sở hữu cụm đồng hồ kỹ thuật số toàn phần, hỗ trợ kết nối Bluetooth với smartphone thông qua ứng dụng Yamaha Motor On. Khi kết nối với điện thoại, người dùng có thể theo dõi nhiều thông tin liên quan đến quá trình sử dụng xe như mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình, lịch sử hành trình, lịch bảo dưỡng và vị trí cuối cùng mà điện thoại được kết nối với xe.

Về an toàn, Yamaha bổ sung công tắc ngắt động cơ khi chân chống bên được hạ xuống. Trang bị này giúp hạn chế nguy cơ xe vận hành khi chân chống chưa được thu lại. Yamaha tiếp tục cung cấp Crosser 2027 với hai phiên bản S và Z, khác biệt chủ yếu nằm ở thiết kế và cách phối màu.

Crosser S sử dụng chắn bùn trước kiểu truyền thống kết hợp với một chắn bùn nâng cao có kích thước nhỏ hơn. Động cơ và gắp sau được hoàn thiện với màu đen mờ. Phiên bản này có hai tùy chọn màu gồm Black Eclipse và Fire Red.

Trong khi đó, Crosser Z mang phong cách địa hình rõ rệt hơn với chắn bùn trước dạng nâng cao, kích thước lớn. Động cơ được hoàn thiện màu bạc. Xe có màu Pure Grey độc quyền bên cạnh tùy chọn Fire Red.

Cả hai phiên bản đều sử dụng động cơ xi-lanh đơn dung tích 149 cc, làm mát bằng không khí, kết hợp hộp số 5 cấp. Đây là động cơ flex-fuel, có khả năng sử dụng cả xăng và ethanol, loại nhiên liệu được sử dụng phổ biến tại Brazil. Công suất tối đa đạt 11,4 mã lực khi sử dụng xăng và 11,7 mã lực khi sử dụng ethanol. Mô-men xoắn cực đại đạt 12,75 Nm với cả hai loại nhiên liệu.

Theo kết quả thử nghiệm trong điều kiện mô phỏng vận hành đô thị, Crosser đạt mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 43,1 km/lít. Với bình nhiên liệu dung tích 12 lít, phạm vi di chuyển theo lý thuyết có thể đạt khoảng 517 km sau mỗi lần đổ đầy. Con số thực tế có thể thay đổi tùy điều kiện vận hành.

Crosser 2027 sử dụng bánh trước 19 inch và bánh sau 17 inch, đi kèm lốp kích thước lần lượt 90/90 và 110/90. Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc Monocross dạng liên kết phía sau. Hệ thống phanh gồm đĩa trước đường kính 245 mm và đĩa sau 203 mm, kết hợp ABS.

Tại Brazil, Yamaha Crosser S ABS Connected 2027 có giá 22.890 real, tương đương khoảng 116 triệu đồng. Trong khi đó, Crosser Z ABS Connected 2027 có giá 23.090 real, tương đương khoảng 117 triệu đồng.