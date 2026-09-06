Yamaha trình làng Y16ZR-R 2026, giá 70 triệu đồng

Ở phiên bản mới, Yamaha thiết kế lại nhiều chi tiết thân vỏ của Y16ZR-R nhằm tạo diện mạo sắc sảo và hiện đại hơn. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn LED thiết kế mới, được hãng cho biết có khả năng phân bổ ánh sáng rộng và đồng đều hơn. Dàn áo cũng được tinh chỉnh với những đường nét góc cạnh, gọn gàng, tạo cảm giác thể thao hơn so với Y16ZR thế hệ trước.

Xe sử dụng cụm đồng hồ kỹ thuật số LCD với thiết kế mới, hiển thị các thông tin cần thiết trong quá trình vận hành. Mẫu xe này đồng thời được trang bị Simple Communication Control Unit (SCCU), cho phép kết nối với điện thoại thông minh thông qua ứng dụng Yamaha Y-ON. Thông qua ứng dụng, người dùng có thể nhận thông báo về cuộc gọi đến, tin nhắn, theo dõi thông tin bảo dưỡng, hành trình, mức tiêu thụ nhiên liệu cũng như vị trí gần nhất của xe.

Y16ZR 2026 tiếp tục sử dụng động cơ đơn xi-lanh, 4 thì, SOHC, 4 van, làm mát bằng dung dịch, dung tích 155 cc và tích hợp công nghệ VVA (Variable Valve Actuation). Tuy nhiên, động cơ trên Y16ZR-R 2026 đã được tinh chỉnh để cho công suất cao hơn. Công suất tối đa đạt 13,6 kW, tương đương khoảng 18,5 mã lực tại 9.500 vòng/phút, tăng từ mức khoảng 17,7 mã lực của phiên bản trước. Mô-men xoắn cực đại đạt 14,4 Nm tại 8.500 vòng/phút.

Một trong những thay đổi góp phần cải thiện sức mạnh động cơ là Yamaha đã nâng tỷ số nén từ 10,5:1 lên 11,6:1. Xe vẫn sử dụng hộp số côn tay 6 cấp kết hợp bộ ly hợp Assist & Slipper Clutch. Hệ thống này vừa giúp giảm lực tác động lên tay côn, vừa hạn chế hiện tượng bánh sau bị giật hoặc mất ổn định khi người lái giảm số nhanh, phù hợp với đặc tính vận hành thiên về thể thao của Y16ZR-R.

Tỷ số truyền của bộ nhông sên dĩa cũng được Yamaha điều chỉnh sang cấu hình 14/48. Nhông sau lớn hơn thế hệ trước giúp xe phản ứng nhanh hơn khi tăng tốc. Bên cạnh đó, hệ thống nạp khí được thiết kế lại theo cấu trúc Twin Funnel Intake. Không chỉ hỗ trợ quá trình nạp khí cho động cơ, Yamaha còn bố trí đường dẫn khí nhằm đưa âm thanh hút gió đến gần người lái hơn. Nhờ vậy, tiếng hút gió trở nên rõ ràng và phấn khích hơn khi mở ga, góp phần tăng cảm giác thể thao trong quá trình vận hành.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất trên Y16ZR-R 2026 là hệ thống Traction Control System (TCS). Đây cũng là lần đầu tiên Yamaha trang bị công nghệ kiểm soát lực kéo cho một mẫu xe underbone của hãng. Hệ thống có khả năng phát hiện tình trạng bánh sau quay trượt khi độ bám đường suy giảm và can thiệp vào công suất động cơ nhằm giúp xe duy trì độ ổn định. Tính năng này đặc biệt hữu ích khi xe di chuyển trên mặt đường ướt hoặc trơn trượt.

Hệ thống phanh của Y16ZR-R sử dụng phanh đĩa trên cả hai bánh. Phía trước được trang bị ABS đơn kênh, đi cùng đĩa phanh đường kính 267 mm và kẹp phanh 2 piston. Phía sau sử dụng đĩa phanh 267 mm với kẹp phanh 1 piston. Xe sử dụng mâm hợp kim 17 inch, đi kèm lốp trước 90/80-17 và lốp sau 120/70-17. Hệ thống treo phía trước là phuộc ống lồng, trong khi phía sau sử dụng giảm xóc đơn monoshock trên phiên bản tiêu chuẩn.

Y16ZR-R 2026 có chiều dài 1.975 mm, rộng 665 mm và cao khoảng 1.100 mm. Chiều dài cơ sở đạt khoảng 1.295 mm, chiều cao yên 795 mm và khoảng sáng gầm khoảng 158 mm. Trọng lượng xe ở mức khoảng 124 kg khi sẵn sàng vận hành, trong khi bình nhiên liệu có dung tích 5,4 lít. Với kích thước tương đối gọn và trọng lượng không quá lớn, mẫu xe này vẫn phù hợp với việc di chuyển trong đô thị nhưng được bổ sung hiệu suất cùng nhiều trang bị vốn thường thấy trên những mẫu xe thể thao cao cấp hơn.

Tại Malaysia, Y16ZR-R 2026 có giá từ 10.888 ringgit - khoảng 70,2 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.