Yamaha NEO's gây ấn tượng với phong cách thiết kế thời thượng, trẻ trung. Xe có kích thước tổng thể 1.875 x 695 x 1.120 mm, chiều cao yên 795 mm, phù hợp với vóc dáng người Việt. Kích thước được thiết kế theo hướng gọn gàng, giúp xe linh hoạt khi di chuyển trong điều kiện giao thông đô thị.

Mẫu xe máy điện của Yamaha được trang bị cốp chứa đồ dưới yên cùng hốc chứa đồ phía trước, tích hợp cổng sạc tiện dụng. NEO's cũng sở hữu cụm đồng hồ kỹ thuật số toàn phần, hiển thị đầy đủ các thông số vận hành.

Đáng chú ý, xe hỗ trợ kết nối Y-Connect với smartphone, qua đó giúp người dùng theo dõi và kiểm soát các thông tin liên quan đến xe thuận tiện hơn. Hệ thống chìa khóa thông minh Smart Key cũng góp phần nâng cao tính tiện dụng trong quá trình sử dụng.

NEO's được trang bị động cơ điện có công suất định danh 2 kW, công suất tối đa 2,3 kW và mô-men xoắn cực đại 43,49 Nm. Thông số này giúp xe đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị, với khả năng vận hành linh hoạt.

Xe đi kèm một bộ pin lithium-ion 51,1 V - 23,2 Ah, cho quãng đường di chuyển khoảng 60 km sau mỗi lần sạc, theo công bố của nhà sản xuất. Bên cạnh pin tiêu chuẩn, NEO's còn được thiết kế sẵn khay để lắp thêm pin thứ hai. Việc bổ sung pin giúp người dùng gia tăng quãng đường vận hành mà không cần sạc thường xuyên.

Pin của Yamaha NEO's có thể tháo rời để sạc, mang lại sự linh hoạt trong quá trình sử dụng. Ngoài ra, mẫu xe này cũng hỗ trợ hình thức đổi pin tại các trạm đổi pin do Yamaha triển khai.

Theo khảo sát tại một số đại lý, giá bán thực tế của Yamaha NEO's hiện phần lớn thấp hơn mức giá đề xuất của hãng. Dưới đây là bảng giá Yamaha NEO's cập nhật tháng 9/2026:

Dòng xe Giá bán lẻ đề xuất (VND) Giá tại đại lý (VND) Chênh lệch (VND) Yamaha NEO'S 36.900.000 35.000.000 1.900.000

Lưu ý: Mức giá trên đã bao gồm VAT, 1 pin và bộ sạc. Giá bán tại đại lý chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi tùy theo chính sách kinh doanh của từng đơn vị.

Trong trường hợp có nhu cầu sử dụng thêm pin, chi phí mua thêm một bộ pin cho Yamaha NEO's hiện vào khoảng 20 triệu đồng.