Xe ga 155cc mới của Yamaha thiết kế thể thao, nhiều công nghệ hiện đại

Yamaha đã chính thức giới thiệu mẫu xe tay ga AEROX ABS tại thị trường Nhật Bản với mức giá 481.800 yên (khoảng 79 triệu đồng). Mẫu xe này được phát triển dựa trên triết lý “Ultimate Super Sport Scooter”, nhắm đến những người yêu thích phong cách superbike nhưng vẫn muốn giữ lại sự tiện dụng và tư thế lái thoải mái của xe tay ga.

Thiết kế của AEROX gây ấn tượng mạnh với phần đầu xe mang DNA của dòng YZF-R, nổi bật với đèn LED định vị sắc sảo, đèn pha projector nhỏ gọn và chi tiết winglet mô phỏng sợi carbon. Phía sau, đèn hậu LED dạng dọc kết hợp với tay dắt tích hợp tạo nên diện mạo gọn gàng, thể thao. Đặc biệt, đường hầm trung tâm được nâng cao hơn so với các mẫu scooter truyền thống, trong khi tay lái và khu vực để chân được thiết kế để hỗ trợ tư thế lái chủ động.

AEROX được trang bị động cơ xi-lanh đơn 155cc, 4 thì, SOHC, 4 van, làm mát bằng dung dịch và tích hợp công nghệ VVA. Động cơ này cho công suất tối đa 15 PS tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14 Nm tại 6.600 vòng/phút. Hệ thống kiểm soát lực kéo tiêu chuẩn giúp hạn chế trượt bánh khi tăng tốc.

Một trong những điểm nổi bật của AEROX là hệ thống YECVT, tương tự công nghệ trên NMAX155, cho phép người lái lựa chọn giữa chế độ T Mode tiết kiệm nhiên liệu và S Mode thiên về khả năng tăng tốc. Đặc biệt, YECVT còn có chức năng Shift Down, cho phép thay đổi tỷ số truyền tối đa ba cấp thông qua nút bấm bên tay trái hoặc thao tác mở ga nhanh, giúp tăng hiệu quả phanh động cơ khi xuống dốc và tạo lực kéo mạnh hơn khi vượt.

Xe còn được trang bị hệ thống SMG (Smart Motor Generator), giúp khởi động động cơ êm ái và tích hợp chức năng Stop & Start để giảm mức tiêu thụ nhiên liệu khi dừng. Sự kết hợp giữa YECVT, VVA, Traction Control và SMG giúp AEROX cân bằng giữa tính thể thao và khả năng sử dụng hàng ngày.

Khung gầm của AEROX có độ cứng cao, với phuộc ống lồng 30 mm ở phía trước và giảm xóc có bình dầu phụ ở phía sau. Xe được trang bị phanh đĩa thủy lực 230 mm ở cả hai bánh, cùng với lốp trước 110/80-14 và lốp sau 140/70-14, đảm bảo sự ổn định và độ bám tốt khi vận hành ở tốc độ trung bình và cao.

Không gian điều khiển của AEROX được trang bị màn hình TFT 4,2 inch, hỗ trợ kết nối smartphone qua ứng dụng chuyên dụng. Hệ thống này có khả năng hiển thị dẫn đường dạng Turn-by-Turn, thông báo cuộc gọi, email, điều khiển nhạc, âm lượng và thông tin thời tiết. Ba chế độ hiển thị được cung cấp, trong đó Track Mode mang phong cách YZF-R và có khả năng ghi lại thời gian vòng chạy.

Về tiện ích, AEROX sở hữu cốp dưới yên dung tích 24,5 lít, Smart Key và cổng USB Type-C. Kích thước tổng thể của xe là 1.980 × 765 × 1.170 mm, chiều dài cơ sở 1.350 mm, chiều cao yên 790 mm và trọng lượng 132 kg.