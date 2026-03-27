Yamaha AEROX SP 2026 ra mắt, giá ngang SH125i mà trang bị nhỉnh hơn

Bản thân Yamaha AEROX là mẫu tay ga mang đậm tính thể thao, và AEROX SP 2026 được định hướng là một chiếc xe ga thể thao cao cấp "Sport Premium" khi được kết hợp ngoại hình mạnh mẽ cùng các trang bị hiện đại hàng đầu thị trường hiện nay. Nhờ đó, không chỉ đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày, xe còn đưa tới những giây phút đi xe phấn khích cho người điều khiển.

Về ngoại hình, AEROX SP 2026 gây ấn tượng với những đường nét được trau chuốt sắc sảo hơn, tạo cảm giác cứng cáp và hiện đại. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn LED thiết kế mới, mang lại diện mạo dữ dằn, đi kèm dải đèn định vị ban ngày giúp tăng khả năng nhận diện. Toàn bộ dàn áo được tinh chỉnh theo hướng khí động học, trong khi tư thế ngồi và vị trí tay lái cũng được tối ưu để vừa mang lại cảm giác lái thể thao, vừa đảm bảo sự thoải mái khi di chuyển trong đô thị.

Về sức mạnh, AEROX SP 2026 sử dụng động cơ Blue Core dung tích 155cc, 4 van, làm mát bằng dung dịch, tích hợp hệ thống van biến thiên VVA. Nhờ đó, xe có khả năng vận hành linh hoạt, tăng tốc mượt mà và duy trì hiệu suất tốt ở mọi dải tốc độ. Động cơ này không chỉ mang lại cảm giác lái mạnh mẽ mà còn đảm bảo mức tiêu thụ nhiên liệu hợp lý và độ bền cao, phù hợp cho cả nhu cầu đi lại hằng ngày lẫn những trải nghiệm mang tính thể thao.

Một trong những điểm nổi bật nhất trên phiên bản SP chính là công nghệ YECVT - hệ thống truyền động vô cấp điều khiển điện tử. Công nghệ này cho phép người lái lựa chọn các chế độ vận hành khác nhau tùy theo nhu cầu sử dụng. Ở chế độ T Mode, xe vận hành êm ái, phù hợp với điều kiện giao thông đô thị. Trong khi đó, chế độ S Mode mang lại phản hồi nhanh và cảm giác lái phấn khích hơn. Đặc biệt, nút SHIFT được tích hợp giúp tái tạo cảm giác chuyển số giống như xe số, tạo nên trải nghiệm khác biệt so với các mẫu xe tay ga truyền thống.

AEROX SP 2026 cũng được trang bị hệ thống treo được tinh chỉnh cứng cáp hơn, hỗ trợ tốt khi vận hành ở tốc độ cao hoặc khi vào cua. Xe sử dụng phanh đĩa cho cả bánh trước và sau, đi kèm hệ thống chống bó cứng phanh ABS, giúp người lái tự tin hơn trong những tình huống phanh gấp. Bánh xe kích thước lớn cũng góp phần cải thiện độ bám đường và khả năng kiểm soát.

Bên cạnh đó, mẫu xe này cũng có cụm đồng hồ TFT kỹ thuật số cung cấp đầy đủ thông tin vận hành một cách trực quan. Khả năng kết nối smartphone thông qua hệ thống Y-Connect giúp người lái dễ dàng theo dõi tình trạng xe và nhận thông báo. Hệ thống khóa thông minh Smart Key, tính năng Stop & Start và hệ thống đèn LED toàn xe đều góp phần nâng cao sự tiện lợi và trải nghiệm sử dụng.

Giá Yamaha AEROX SP 2026 tại thị trường Thái Lan là 99.000 baht - khoảng 80 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt.