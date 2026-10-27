Suzuki Raider R150 Shadow Edition 2027 ra mắt, diện mạo mới đầy cá tính

Phiên bản mới gây chú ý với hai tùy chọn màu sắc tối giản cùng các bộ tem trang trí riêng, trong khi thiết kế và trang bị động cơ tiếp tục được giữ nguyên.

Cụ thể, Suzuki Raider R150 Shadow Edition 2027 có hai tùy chọn màu gồm Solid Black và Pearl Bright Ivory. Cả hai đều hướng đến phong cách đơn giản, hạn chế họa tiết trang trí, tạo sự khác biệt so với những phiên bản xe thể thao thường sử dụng đồ họa nổi bật. Bên cạnh đó, hãng còn cung cấp hai bộ tem mang tên Pintados và Sarimanok, giúp người dùng có thêm lựa chọn cá nhân hóa ngoại hình xe sau khi mua.

Về vận hành, Raider R150 Shadow Edition 2027 tiếp tục sử dụng động cơ xi-lanh đơn, dung tích 147 cc, DOHC, làm mát bằng dung dịch và tích hợp hệ thống phun xăng điện tử. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 18,4 mã lực tại 10.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 13,8 Nm tại 8.500 vòng/phút.

Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số 6 cấp kết hợp với bộ ly hợp điều khiển bằng tay. Xe cũng được trang bị hệ thống Suzuki Clutch Assist System, hỗ trợ quá trình vận hành của bộ ly hợp. Trong khi đó, bảng đồng hồ kỹ thuật số tiếp tục được duy trì, cung cấp các thông tin cần thiết để người lái theo dõi tình trạng hoạt động của xe.

Tại Philippines, Suzuki Raider R150 Shadow Edition 2027 có giá bán 127.000 peso, tương đương khoảng 51 triệu đồng. Nếu muốn tạo dấu ấn riêng cho chiếc xe, người dùng có thể mua thêm bộ tem Pintados hoặc Sarimanok với giá 900 peso, tương đương khoảng 364.000 đồng.