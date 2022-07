Xuất hiện đối thủ xứng tầm Air Blade 160: Mạnh mẽ, ABS kênh đôi, lại còn phuộc USD

Mới đây hãng xe WMOTO tại Malaysia đã tung ra phiên bản đặc biệt dành cho mẫu tay ga Xtreme 150i - phiên bản mang tên Xtreme 150 SE (SE - Special Edition).

Điểm nhấn của phiên bản này chính là sử dụng màu xanh nõn chuối làm chủ đạo trên toàn thân xe, bao gồm cả chắn bùn trước và vành xe mang tới sự nổi bật ấn tượng khi di chuyển trên đường. Ngoại trừ màu sắc mới này thì các trang bị khác trên xe không thay đổi so với phiên bản Xtreme 150i tiêu chuẩn. Mức giá bán của Xtreme 150i SE là 10.688 ringgit - khoảng 56,4 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt.

Xtreme 150i SE là mẫu tay ga mang phong cách adventure đặc trưng với tổng thể thể thao mạnh mẽ, xe sở hữu kính chắn gió cao phía trước, cụm đèn pha LED bóng lớn là trung tâm của mặt trước, cụm đèn xi nhan tách đôi bên trên. Xe được trang bị cụm đồng hồ LCD toàn phần có hiển thị đầy đủ các thông số xe giúp người sử dụng có thể nắm bắt tình trạng xe một cách tốt nhất.

Về trang bị an toàn, Xtreme 150i SE vẫn được tích hợp phanh đĩa cho cả bánh trước và sau, có ABS kênh đôi đảm bảo an toàn khi vận hành. Xe ga này cũng sở hữu giảm xóc Up Side Down cho bánh trước và giảm xóc lò xo trục đơn phía sau mang tới khả năng hấp hụ xung động tốt.

Về sức mạnh động cơ thì Xtreme 150i vẫn sở hữu khối động cơ SOHC xy lanh đơn dung tích 149,3cc, sản sinh công suất tối đa là 12,1 mã lực tại 8500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại là 11,8Nm tại 5000 vòng/phút. Với bình xăng dung tích 11 lít xe có thể chạy tối đa tới hơn 400km.

