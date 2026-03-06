Tài xế nhiều lần vượt đèn đỏ đưa cháu bé đi cấp cứu

Duy Bình (Bắc Ninh) lái ôtô đưa một bé trai bị hóc dị vật đến bệnh viện cấp cứu vào khoảng 14h ngày 28/2, chấp nhận vượt đèn đỏ ở một số đoạn đường để rút ngắn thời gian di chuyển.

Theo Bình, khi anh đang ngồi uống nước cùng bạn thì bất ngờ nghe tiếng mọi người hô hoán từ ngôi nhà gần đó. Lúc chạy lại kiểm tra, Bình thấy nhiều người đang tụ tập quanh một bé trai có biểu hiện thở khó, liên tục giãy giụa, tím tái mặt, chảy nước mắt và nước mũi. Mọi người nghi bé bị hóc dị vật.

Lúc này, Bình bế cháu lên vỗ lưng nhiều lần với hy vọng dị vật bật ra nhưng tình trạng không cải thiện. Nhận thấy có thể nguy hiểm tính mạng cháu bé nếu chậm trễ, anh quyết định lấy xe, chở bé cùng người nhà đến bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1, là bệnh viện gần nhất, cách nơi xảy ra sự việc khoảng 2 km.

Trong quá trình di chuyển, anh Bình bật đèn cảnh báo và liên tục nháy đèn để xin các phương tiện phía trước nhường đường. Tại một số đoạn đông xe, anh buộc phải vượt đèn đỏ và lấn làn nhằm rút ngắn thời gian đưa cháu bé tới bệnh viện.

"Tiếng khóc của cháu nhỏ dần, nên tôi phải chạy nhanh để kịp đưa cháu đến nơi cấp cứu. Nếu chậm trễ có thể rất nguy hiểm", anh Bình chia sẻ.

Camera từ bệnh viện ghi lại cảnh anh Bình bế cháu bé vào cấp cứu. Ảnh chụp màn hình

Cháu bé sau đó được đưa tới bệnh viện kịp thời, và dị vật trong cổ họng đã được lấy ra. Sau đó sức khỏe của bé ổn định, anh Bình tiếp tục chở cháu bé cùng người thân về nhà khi hoàn tất việc thăm khám.

Theo anh Bình, khu vực anh vượt đèn đỏ có hệ thống camera giao thông. Vì vậy, anh đã liên hệ với bệnh viện để trích xuất video làm căn cứ, phục vụ việc giải trình với cơ quan chức năng khi cần thiết. Ông Vũ Thanh Giang, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1, xác nhận cơ sở có tiếp nhận một cháu bé bị hóc dị vật được người dân đưa đến cấp cứu trong tình huống khẩn cấp vào ngày 28/2, và đã ra viện trong ngày.

Theo quy định hiện hành, hành vi vi phạm giao thông trong tình thế cấp thiết nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người khác có thể được xem xét miễn xử phạt. Bộ Công an cho biết, trường hợp vượt đèn đỏ để nhường đường cho xe cấp cứu hoặc đưa người đi cấp cứu trong tình huống khẩn cấp được coi là hành động trong "tình thế cấp thiết", nên không bị xử phạt vi phạm hành chính.

Trong những tình huống bất khả kháng tương tự, người dân nên chủ động lưu lại các bằng chứng để giải trình khi cần thiết, như hình ảnh, video trên đường di chuyển hoặc đề nghị cơ sở y tế xác nhận việc đưa người đi cấp cứu. Những thông tin này có thể giúp cơ quan chức năng xem xét đầy đủ hoàn cảnh khi xử lý vi phạm giao thông phát sinh trong tình huống khẩn cấp.