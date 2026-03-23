Nhận thông báo phạt nguội vì vượt đèn đỏ, người dân có thể được bỏ qua trong trường hợp nào?

Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), đơn vị đã phản ánh về việc nhận thông báo phạt nguội lỗi vượt đèn đỏ trong khi đang đưa người nhà đi cấp cứu. Theo Cục Cảnh sát giao thông, nếu đúng là vi phạm trong tình thế cấp thiết thì sẽ được xem xét, không xử phạt theo quy định của pháp luật.

Theo đó, Khoản 11 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định, tình thế cấp thiết là tình thế mà cá nhân, tổ chức vì muốn tránh một nguy cơ đang thực tế đe dọa lợi ích của Nhà nước, của tổ chức hoặc quyền, lợi ích chính đáng của mình hay của người khác mà không còn cách nào khác phải gây ra thiệt hại nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn ngừa.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, trong trường hợp người điều khiển phương tiện buộc phải vi phạm quy định giao thông để rút ngắn thời gian đưa người bệnh đi cấp cứu, như vượt đèn đỏ hoặc đi vào làn dừng khẩn cấp, thì có thể được xác định là tình thế cấp thiết.

Tương tự, khi đang dừng chờ đèn đỏ nhưng phía sau có xe ưu tiên như xe cứu thương, xe chữa cháy, nếu điều khiển phương tiện vượt qua vạch dừng để nhường đường cũng có thể được xem xét trong trường hợp này.

CSGT cho biết một số trường hợp nhận thông báo phạt nguội vẫn được xem xét không xử phạt nếu vi phạm xảy ra trong tình huống khẩn cấp theo quy định pháp luật.

Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định không xử phạt đối với hành vi vi phạm trong tình thế cấp thiết. Vì vậy, khi nhận thông báo phạt nguội, nếu người dân cho rằng việc vi phạm xảy ra trong hoàn cảnh khẩn cấp, có thể đến cơ quan Cảnh sát giao thông theo địa chỉ ghi trong thông báo để làm việc.

Khi đến giải quyết, người vi phạm cần mang theo giấy tờ liên quan đến phương tiện và người điều khiển, có thể là bản giấy hoặc bản điện tử trên ứng dụng VNeID, VNeTraffic, đồng thời cung cấp tài liệu chứng minh như video, hình ảnh, hồ sơ bệnh viện hoặc các giấy tờ liên quan để cơ quan chức năng xác minh.

Sau khi tiếp nhận, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ kiểm tra, làm rõ vụ việc. Nếu xác định đúng là vi phạm trong tình thế cấp thiết thì sẽ không xử phạt theo quy định.