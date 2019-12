Xe máy nhập khẩu giá rẻ hút khác dịp cuối năm

Thứ Sáu, ngày 06/12/2019 08:00 AM (GMT+7)

Với mức giá rẻ, kiểu dáng lạ mắt và các tính năng hiện đại, các dòng xe máy nhập khẩu đang khiến các dòng xe trong nước mất kha khá thị phần.

Theo số liệu từ Bộ Công Thương, trong tháng 11/2019, lượng nhập khẩu xe máy và linh kiện, phụ tùng xe gắn máy tăng 27,7% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân một phần là do các đại lý tăng lượng nhập khẩu để phục vụ nhu cầu mua sắm cuối năm. Tuy nhiên một phấn lớn là do các dòng xe nhập khẩu đang mang tới một sự lựa chọn tốt và lạ cho thị trường trong nước.

Honda Vario là một trong những mẫu xe nhập khẩu đắt khách nhất hiện nay.

Đơn cử, mẫu xe máy nhập khẩu được người Việt mua nhiều nhất trong thời gian qua là Honda Vario. Bất chấp trong nước đã có quá nhiều các sự lựa chọn xe tay ga được lắp ráp/sản xuất trong nước, Vario mang tới cho người dùng sự lựa chọn mới lạ với thiết kế góc cạnh, mạnh mẽ. Đặc biệt, khi tính cả thuế, chi phí vận chuyển thì giá của Honda Vario 125 2019 chỉ 43,990,000 đồng - rẻ hơn khá nhiều các dòng xe máy tay ga cùng trang bị trong nước.

Bên cạnh Vario thì Honda Beat cũng là mẫu tay ga nhập khẩu từ Indonesia được nhiều người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng nhờ mức giá rẻ dưới 40 triệu đồng.

Cùng với xe tay ga thì các dòng côn tay từ Indonesia như Honda CB Verza 150, Suzuki GSX 150 Bandit, Yamaha MT-03, Yamaha R15 V3, Suzuki Satria F150...cũng được người dùng trong nước hết sức ưa chuộng.

Từ năm 2018, thuế nhập khẩu xe từ các nước ASEAN về Việt Nam chỉ còn 0%, điều này khiến các dòng xe từ Thái Lan, Indonesia cạnh tranh "sòng phẳng" với xe lắp ráp trong nước. Hơn thế nữa, các nhà sản xuất tại Indonesia khá nhanh nhạy trong vấn đề mở rộng thì trường, do đó, họ đưa tới thị trường Việt Nam các mẫu xe giá rẻ, cùng thiết kế mới lạ nên rất hút khác.

Xe từ Thái Lan cũng nhập vào Việt Nam nhiều, nhưng thường là những dòng xe chất lượng hơn, mức giá cũng đắt đỏ hơn vì hiện Thái Lan đã vươn ra phục vụ thị trường toàn châu Á, và cả thế giới thay vì chỉ các nước Đông Nam Á như Indonesia.

