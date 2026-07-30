Isuzu ra mắt bán tải mới tại Việt Nam: chở hơn 1 tấn, giá 492 triệu đồng

Isuzu D-Max D-Cargo 1000 là phiên bản bán tải cabin đơn được phát triển dành cho nhóm khách hàng kinh doanh, vận tải hàng hóa, với ưu tiên về khả năng chuyên chở lớn nhưng vẫn đảm bảo sự linh hoạt khi vận hành trong đô thị.

Điểm khác biệt lớn nhất của Isuzu D-Max D-Cargo 1000 nằm ở thiết kế cabin đơn, nhường không gian cho thùng hàng nguyên bản có kích thước 2.330 x 1.590 x 465 mm, dài hơn khoảng 835 mm so với bản cabin kép. Nhờ đó, xe đạt tải trọng chở hàng 1.095 kg ở cấu hình tiêu chuẩn, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa khối lượng lớn hoặc cồng kềnh.

Để tăng tính thực dụng, thùng xe được trang bị 12 móc chằng hàng giúp cố định hàng hóa trong quá trình vận chuyển. Khung gầm gia cường kết hợp hệ thống treo sau sử dụng 6 nhíp lá giúp tăng khả năng chịu tải và duy trì sự ổn định khi xe chở nặng.

Ngoài thùng lửng tiêu chuẩn, khách hàng có thể lựa chọn các cấu hình thùng mui bạt, thùng kín hoặc thùng đông lạnh tùy nhu cầu sử dụng. Việc thay đổi loại thùng sẽ ảnh hưởng đến tải trọng đăng ký và chi phí hoàn thiện, nhưng không làm thay đổi chính sách bảo hành của xe.

Theo ông Thái Văn Toàn, Giám đốc Điều hành cấp cao Isuzu Việt Nam, D-Max D-Cargo 1000 được định vị là phương tiện phục vụ hoạt động kinh doanh hằng ngày, cân bằng giữa khả năng chuyên chở, độ bền và chi phí vận hành.

Xe sử dụng động cơ diesel tăng áp 1.9L, sản sinh công suất tối đa 150 PS, tương tự nhiều phiên bản D-Max đang được phân phối trên thị trường.

Về thiết kế, Isuzu D-Max D-Cargo 1000 được tối ưu theo hướng thực dụng với đèn pha halogen, cản trước nhựa đen, mâm thép dập, trong khi khoang lái sử dụng ghế bọc vinyl, các chi tiết nhựa cứng dễ vệ sinh sau quá trình sử dụng. Xe được trang bị điều hòa nhưng không có hệ thống giải trí.

Danh sách trang bị an toàn gồm ABS, BA, EBD, BOS và 2 túi khí, đáp ứng các nhu cầu vận hành cơ bản của một mẫu bán tải phục vụ kinh doanh.

Isuzu D-Max D-Cargo 1000 được phân phối với ba màu sơn trắng, bạc và đen, có giá bán lẻ đề xuất 492 triệu đồng (đã bao gồm VAT, chưa gồm các chi phí lăn bánh và chi phí đóng thùng chuyên dụng). Xe được áp dụng chế độ bảo hành 5 năm hoặc 200.000 km, tùy điều kiện nào đến trước.

Với mức giá nằm giữa phân khúc bán tải cabin kép và xe tải nhẹ, Isuzu D-Max D-Cargo 1000 mang đến thêm lựa chọn cho các hộ kinh doanh và doanh nghiệp cần một mẫu xe vừa có khả năng chở hơn 1 tấn hàng, vừa đủ linh hoạt để di chuyển trong khu vực đô thị.