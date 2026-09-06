Minibike “lập dị” dùng hộp số CVT như xe ga, có ABS kênh đôi và TCS

Mới đây, Zonsen đã giới thiệu tại Trung Quốc mẫu ZS150 Rubik’s Cube, còn được gọi là Cube 150. Điểm đáng chú ý của mẫu xe này nằm ở cách kết hợp giữa kiểu dáng minibike nhỏ gọn và sự tiện dụng của một mẫu xe tay ga. Thân xe được tạo hình với nhiều đường nét góc cạnh, từ mặt nạ phía trước, cụm đèn pha cho tới các mảng ốp hai bên, tạo nên tổng thể vuông vức và cá tính.

Một số chi tiết trên thân xe được thiết kế dạng trong suốt, mang đến diện mạo giống một sản phẩm công nghệ hoặc gadget hiện đại hơn là một mẫu xe máy truyền thống. Kiểu dáng Cube 150 có nhiều nét tương đồng với các mẫu minibike như Honda Grom hay Honda Monkey, đặc biệt ở phần thân nhỏ gọn và tỷ lệ bánh xe lớn so với kích thước tổng thể.

Tuy nhiên, Cube 150 không sử dụng hộp số côn tay như nhiều mẫu minibike. Xe được trang bị hộp số tự động CVT kết hợp dây đai, cho phép người lái chỉ cần vặn ga để di chuyển mà không phải bóp côn hay sang số. Cách kết hợp này giúp Cube 150 giữ được kiểu dáng cá tính của minibike nhưng có cách vận hành gần với xe tay ga.

Về kích thước, Zonsen Cube 150 có chiều dài 1.725 mm, rộng 755 mm và cao 990 mm. Chiều dài cơ sở đạt 1.220 mm, chiều cao yên 720 mm và khoảng sáng gầm 105 mm. Trọng lượng xe ở mức 120 kg. Với kích thước nhỏ gọn và yên thấp, mẫu xe này hướng tới khả năng sử dụng linh hoạt trong đô thị, đồng thời phù hợp với người có vóc dáng nhỏ.

Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng phía trước và hai giảm xóc phía sau. Giảm xóc sau có khả năng điều chỉnh tải trước (Preload). Xe sử dụng vành 12 inch cùng lốp không săm kích thước 100/80-12 ở bánh trước và 120/70-12 ở bánh sau.

Cung cấp sức mạnh cho Cube 150 là động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, dung tích 149 cc, làm mát bằng dung dịch. Động cơ sản sinh công suất tối đa 15,6 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14,5 Nm tại 6.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số tự động CVT.

Trang bị an toàn của Cube 150 cũng khá đáng chú ý trong phân khúc. Xe có phanh đĩa trên cả hai bánh, kết hợp cùm phanh hai piston và hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh. Bên cạnh đó là hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, giúp hạn chế hiện tượng bánh sau quay trơn khi tăng ga trên những bề mặt có độ bám thấp.

Hệ thống chiếu sáng LED được sử dụng trên toàn bộ xe. Phía trước người lái là cụm đồng hồ LCD hiển thị các thông số vận hành.

Tại Trung Quốc, Zonsen Cube 150 có giá 11.288 nhân dân tệ, tương đương gần 44 triệu đồng.