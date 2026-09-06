Toyota chủ động tạo sự khan hiếm cho siêu phẩm GR GT vì sợ chủ xe bán lại

Toyota xét duyệt kỹ hồ sơ của người mua. GR GT và cố tình khiến siêu phẩm này vào tình trạng "cung không đủ cầu" để tránh tình trạng đầu cơ mua đi bán lại. Siêu xe thể thao đầu bảng Toyota GR GT được ra mắt vào năm ngoái không chỉ là chiếc xe mạnh nhất mà còn đắt nhất của hãng.

Không chỉ cộng đồng mê xe yêu thích GR GT mà những nhà đầu cơ mua đi bán lại cũng rất quan tâm. Toyota tuyên bố họ cố tình sản xuất số lượng GR GT ít hơn nhu cầu thực tế, điều này sẽ giúp chiếc xe tìm về với chủ nhân thay vì bước vào vòng lập mua đi bán lại.

Siêu xe thể thao đầu bảng Toyota GR GT được ra mắt vào năm ngoái.

Tại thị trường Mỹ, sẽ có 200-250 chiếc GR GT. “Chúng tôi sẽ không sản xuất đủ số lượng xe để đáp ứng nhu cầu, đó là điều đã được lên kế hoạch” Phó chủ tịch cấp cao phụ trách hoạt động ô tô của Toyota - Andrew Gilleland chia sẻ.

“GR GT là dự án tâm huyết và được thực hiện vì Akio muốn tạo ra chiếc xe hiệu suất cao đẳng cấp thế giới. Chúng tôi không muốn bán xe cho những người chỉ muốn mua đi bán lại, chúng tôi chỉ muốn bán cho những người thực sự muốn lái nó”.

GR GT là dự án tâm huyết và được thực hiện vì Akio muốn tạo ra chiếc xe hiệu suất cao đẳng cấp.

Cũng theo Andrew Gilleland, Toyota chưa công bố số lượng GR GT được sản xuất trên toàn cầu. Theo Gilleland, hơn 150 khách hàng tiềm năng sở hữu GR GT đã đến tuần lễ hội xe Monterey làm việc cùng nhân viên Toyota để thiết lập cấu hình của xe, mặc dù Toyota vẫn chưa mở sổ đặt hàng. Sự quan tâm của khách hàng về siêu phẩm này rất lớn, nhưng phía Toyota sẽ xem xét khách hàng để "chọn mặt gửi vàng".

Vào đầu năm nay, Jeff Bal - Giám đốc chi nhánh Xe thể thao của Toyota - Gazoo Racing cho biết khách hàng phải trải qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt trước khi đặt xe. Chưa có thông tin về việc khách hàng ký hợp đồng cam kết không bán lại xe trong khoảng thời gian nhất định, tuy nhiên đây có thể là một trong những thủ tục mà người mua phải trải qua để được cầm lái GR GT.

Toyota chưa công bố số lượng GR GT được sản xuất trên toàn cầu.

Động thái xét duyệt khách mua xe và sản xuất nhỏ giọt là cách Toyota hạn chế tình cảnh "ế ẩm" từng xuất hiện đối với Lexus LFA. Trước đó LFA được sản xuất 500 chiếc từ năm 2010-2012, nhưng đến năm 2017 vẫn còn 12 chiếc chưa có chủ nhân tại Mỹ.

Lexus LFA cũng không phải mẫu xe đem lại lợi nhuận đối với Toyota dù mức giá để sở hữu LFA không hề rẻ 375.000 USD quy đổi 9,7 tỷ đồng nhưng hãng vẫn lỗ do chi phí phát triển và sản xuất cao. Toyota nhận định LFA là biểu tượng tinh hoa công nghệ và hiệu năng, bây giờ GR GT gánh vác sứ mệnh này.