Siêu phẩm Koenigsegg Gemera vừa bàn giao đã bị đập vỡ kính

Những chiếc Koenigsegg Gemera đầu tiên mới bắt đầu được bàn giao tới khách hàng sau hơn 6 năm kể từ khi được giới thiệu toàn cầu. Tuy nhiên, một chiếc Gemera vừa được đưa tới Đan Mạch đã gặp sự cố khi bị phá hoại lúc đang đỗ trước một khách sạn ở Copenhagen.

Koenigsegg Gemera được giới thiệu lần đầu cách đây hơn 6 năm, nhưng quá trình đưa mẫu siêu xe này tới tay khách hàng diễn ra khá chậm. Cuối tháng 6/2026, chiếc Gemera đầu tiên dành cho khách hàng được bàn giao tới một đại lý tại Thụy Sĩ, trước khi tiếp tục được chuyển tới chủ nhân tại Đan Mạch vào tuần trước.

Koenigsegg Gemera được giới thiệu lần đầu cách đây hơn 6 năm.

Không lâu sau khi xuất hiện tại Copenhagen, chiếc xe đã bị phá hoại khi đỗ bên ngoài một khách sạn 5 sao. Những hình ảnh được chia sẻ trên Reddit cho thấy chiếc Gemera màu đỏ bị vỡ một phần lớn kính chắn gió phía người lái.

Hiện chưa rõ kính xe bị phá bằng vật cứng, đá hay gạch. Tuy nhiên, mức độ hư hỏng cho thấy lực tác động khá mạnh. Một trong hai gương chiếu hậu bên ngoài dường như cũng bị ảnh hưởng. Do Gemera là mẫu xe sản xuất giới hạn với chỉ 300 chiếc trên toàn cầu, việc tìm kiếm linh kiện thay thế không đơn giản.

Với kính chắn gió của một mẫu siêu xe đặc biệt như Gemera, chủ xe nhiều khả năng phải sử dụng linh kiện chính hãng từ Koenigsegg thay vì các nguồn cung phụ tùng thông thường. Chiếc xe có thể sẽ được đưa trở lại nhà máy Koenigsegg tại Thụy Điển để tiến hành sửa chữa, dù hiện chưa có thông tin chính thức về phương án xử lý.

Mức độ hư hỏng cho thấy lực tác động khá mạnh.

Chiếc Gemera bị phá hoại tại Đan Mạch sở hữu ngoại thất màu đỏ Johan Röd, kết hợp nhiều chi tiết bằng sợi carbon để trần. Một số bộ phận như mâm xe, bộ khuếch tán phía sau, nắp động cơ và cánh gió trước đều sử dụng vật liệu này.

Gemera có giá khởi điểm khoảng 3 triệu USD tương đương hơn 78,2 tỷ đồng, chưa bao gồm các tùy chọn và thuế. Với số lượng sản xuất giới hạn 300 xe, giá trị thực tế của từng chiếc có thể cao hơn đáng kể tùy cấu hình.

Cung cấp sức mạnh cho Koenigsegg Gemera là hệ truyền động hybrid với sự kết hợp của động cơ xăng HV8, dung tích 5.0L tăng áp kép, đi kèm 3 mô tơ điện và hộp số Lightspeed Tourbillon Transmission (LSTT) 9 cấp. Xe sở hữu bộ pin 850V dung lượng 14 kWh. Theo công bố của Koenigsegg, Gemera có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 1,9 giây và đạt tốc độ tối đa 400 km/h. Ở chế độ vận hành thuần điện, chiếc siêu xe có thể đạt tốc độ tối đa 300 km/h.

Gemera có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 1,9 giây và đạt tốc độ tối đa 400 km/h

Theo chia sẻ của một người dùng Reddit, chiếc Gemera này đã xuất hiện tại nhiều thành phố ở Đan Mạch kể từ khi được bàn giao và vẫn sử dụng biển số đại lý của Thụy Điển. Thông tin này được cho là có thể liên quan tới việc chiếc xe chưa hoàn tất thủ tục đăng ký và nghĩa vụ thuế tại Đan Mạch.

Đan Mạch áp dụng biểu thuế đăng ký xe theo giá trị phương tiện. Với những mẫu xe có giá trị vượt ngưỡng 237.400 Krone Đan Mạch tương đương 965,14 triệu đồng có thể chịu mức thuế đăng ký lên tới 150%.

Với một chiếc siêu xe có giá trị hàng triệu USD như Gemera, tổng số tiền thuế phải nộp tại Đan Mạch có thể lên tới hơn 2 triệu euro, tương đương khoảng 2,33 triệu USD tương đương 60,77 tỷ đồng.