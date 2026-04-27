Hãng xe Trung Quốc gây sốc với ghế ngồi kiêm bồn cầu

Theo thông tin từ CarNewsChina, công ty của Trung Quốc đã nhận được sự chấp thuận cho bằng sáng chế vào tháng 4 này, cho phép họ phát triển một thiết bị vệ sinh được lắp đặt trực tiếp vào ghế xe.

Bồn cầu tích hợp trong ghế xe không phải là ý tưởng mới mẻ.

Mặc dù ý tưởng không hoàn toàn mới, Seres đã chọn hướng đi khác biệt so với những nỗ lực trước đây. Cụ thể, sáng chế của Seres sử dụng cơ chế ngăn kéo trượt, cho phép người dùng dễ dàng kéo bồn cầu ra khi cần và thu gọn lại sau khi sử dụng, nhờ vậy đảm bảo không gian nội thất của chiếc sedan hạng sang luôn gọn gàng.

Tuy nhiên, việc tích hợp hệ thống vệ sinh vào xe không hề đơn giản. Các chuyên gia cho rằng có nhiều thách thức kỹ thuật cần giải quyết, như việc quản lý không gian trong khung gầm xe điện, nơi đã chật chội với các tế bào năng lượng. Hơn nữa, việc cách ly hoàn toàn mùi trong một không gian kín cũng là một bài toán khó khăn.

Nội dung trong bằng sáng chế của Seres.

Bên cạnh đó, tâm lý người tiêu dùng cũng là một yếu tố cần xem xét. Nhiều người có thể cảm thấy không thoải mái khi phải sử dụng bồn cầu trong một không gian nhỏ hẹp, bất kể thiết kế có hiện đại đến đâu.

Việc phân bổ nguồn lực này diễn ra vào thời điểm Seres đang trải qua nhiều thăng trầm. Số liệu của Aito M9, mẫu sản phẩm ra đời từ sự hợp tác với Huawei, cho thấy một xu hướng đáng lo ngại khi doanh số trong tháng 3 giảm gần 44% so với cùng kỳ năm ngoái. Với việc dành vốn và nhân lực để thiết kế nhà vệ sinh di động thay vì tập trung vào các hệ thống an toàn chủ động hoặc hệ thống bảo vệ như túi khí bao quanh, Seres gây ra nhiều nghi vấn. Nhiều nhà phân tích cho rằng đây có thể chỉ là một chiêu trò tiếp thị nhằm thu hút sự chú ý trong một thị trường đã bão hòa.

Nhiều chuyên gia cho rằng Seres nên đầu tư nguồn lực vào cải thiện các tính năng an toàn của xe.

Dù sao, sáng chế này đã tạo ra sự chú ý lớn trên truyền thông, nhưng khả năng nó được sản xuất hàng loạt vẫn còn bỏ ngỏ. Giữa những công nghệ tiên tiến và ý tưởng độc đáo, có lẽ điều mà người lái xe thực sự cần chỉ là một chỗ ngồi thoải mái và sự đảm bảo đến đúng điểm đến.