Yezdi Scrambler 350: Mô tô chất chơi, giá chỉ 56 triệu đồng

Sự xuất hiện của Yezdi Scrambler 350 đánh dấu bước mở rộng đáng chú ý trong dải sản phẩm của hãng ở phân khúc xe đa dụng cỡ trung. Mẫu xe mới được định vị là một chiếc scrambler trọng lượng nhẹ, hướng đến nhóm khách hàng cần phương tiện linh hoạt cho cả nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị lẫn những chuyến đi địa hình nhẹ vào cuối tuần.

Scrambler 350 được trang bị khối động cơ hoàn toàn mới mang tên “Katar”. Đây là động cơ xi-lanh đơn, dung tích 334cc, làm mát bằng dung dịch, cho công suất tối đa 30 PS tại 8.100 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 30 Nm tại 6.750 vòng/phút. Đi kèm là hộp số 6 cấp và bộ ly hợp hỗ trợ chống trượt, giúp cải thiện khả năng vận hành ở nhiều điều kiện khác nhau.

Nhà sản xuất nhấn mạnh công thức “30-30-30”, bao gồm mức công suất 30 PS, mô-men xoắn 30 Nm và mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 30 km/l. Động cơ được tinh chỉnh nhằm tối ưu lực kéo ở dải tua thấp và trung bình, phù hợp với môi trường đô thị cũng như điều kiện off-road nhẹ. Bên cạnh đó, việc bố trí két nước theo phương ngang cùng hệ thống ống xả đặt trung tâm góp phần cải thiện khả năng tản nhiệt và phân bổ trọng lượng, từ đó mang lại cảm giác lái cân bằng hơn.

Scrambler 350 có khối lượng 174 kg và chiều cao yên 813 mm, giúp xe dễ tiếp cận với nhiều đối tượng người dùng. Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đôi phía sau, được thiết lập với hành trình dài nhằm tăng khả năng hấp thụ xung lực khi vận hành trên địa hình xấu. Xe sử dụng phanh đĩa với đường kính 320 mm ở bánh trước và 240 mm ở bánh sau. Bộ vành nan hoa kết hợp lốp bán địa hình kích thước 19 inch phía trước và 17 inch.

Thiết kế của Scrambler 350 đậm chất cổ điển đặc trưng, với phần đầu xe nhô cao, đuôi xe gọn, ốp hông dạng oval và yên liền khối có vân. Các trang bị hiện đại được bổ sung gồm cụm đồng hồ kỹ thuật số, hệ thống đèn LED trước sau và ghi-đông bản rộng, giúp tăng khả năng kiểm soát khi vận hành, đặc biệt trên địa hình phức tạp. Ngoài ra, hãng cũng cung cấp nhiều phụ kiện tùy chọn như bảo vệ tay lái, khung chống đổ, lưới bảo vệ đèn hay giá chở hành lý, cho phép người dùng cá nhân hóa theo nhu cầu sử dụng.

Mẫu xe này được trang bị ba chế độ lái gồm Road, Rain và Off-road, cho phép điều chỉnh phản hồi động cơ và hệ thống phanh tùy theo điều kiện vận hành. Bình xăng dung tích 12,5 lít kết hợp với trục cơ sở ngắn 1.403 mm giúp xe linh hoạt hơn khi di chuyển trong không gian hẹp cũng như trên các cung đường địa hình nhẹ.

Yezdi Scrambler 350 được bán tại thị trường Ấn Độ với giá 199.950 rupee - khoảng 56 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.