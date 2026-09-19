Bảng giá Honda Wave Alpha tháng 9/2026: Đại lý bán cao hơn giá niêm yết

Hướng tới nhóm khách hàng tìm kiếm một mẫu xe nhỏ gọn, linh hoạt nhưng vẫn đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hằng ngày, Wave Alpha có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 1.913 x 689 x 1.076 mm, trong khi khối lượng xe ở mức 96 kg. Chiều cao yên 770 mm được đánh giá phù hợp với thể trạng của đa số người dùng Việt Nam. Bên cạnh đó, xe cũng có nhiều lựa chọn màu sắc, giúp khách hàng dễ dàng tìm được phiên bản phù hợp với sở thích cá nhân.

Về trang bị, Wave Alpha sử dụng hệ thống đèn pha luôn sáng và cụm đồng hồ analog hiển thị các thông tin cơ bản cần thiết. Xe vẫn dùng chìa khóa cơ, khóa cốp riêng và sở hữu các trang bị ở mức cơ bản. Mẫu xe số này được trang bị bộ vành nan hoa 17 inch, đi kèm lốp có săm với kích thước lần lượt 70/90-17M/C 38P ở bánh trước và 80/90-17M/C 50P ở bánh sau. Hệ thống phanh tang trống được sử dụng cho cả hai bánh.

Về vận hành, Honda Wave Alpha được trang bị động cơ xy-lanh đơn, dung tích 109,2 cc, sản sinh công suất tối đa 6,12 kW tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 8,44 Nm tại 5.500 vòng/phút. Khác với phần lớn mẫu xe máy hiện nay đã chuyển sang sử dụng hệ thống phun xăng điện tử, Wave Alpha vẫn duy trì bộ chế hòa khí. Đây là trang bị gắn liền với đặc tính của mẫu xe, góp phần giúp chi phí sử dụng và bảo dưỡng ở mức dễ tiếp cận.

Hiện Honda Wave Alpha được phân phối với ba phiên bản gồm Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Cổ điển. Tuy nhiên, phiên bản Cổ điển hiện khá khan hiếm tại các đại lý. Theo chia sẻ từ một đại lý, phiên bản này đã ngừng sản xuất.

Theo khảo sát của chúng tôi, phần lớn đại lý hiện đang bán Honda Wave Alpha với mức giá nhỉnh hơn một chút so với giá niêm yết. Cụ thể, dưới đây là bảng giá xe số Honda Wave Alpha được cập nhật vào giữa tháng 9/2026:

Phiên bản Giá niêm yết (VND) Giá tại đại lý (VND) Mức chênh lệch (VND) Wave Alpha Cổ điển 19,037,455 22,000,000 2,962,545 Wave Alpha Đặc biệt 18,841,091 21,000,000 2,158,909 Wave Alpha Tiêu chuẩn 17,957,455 19,900,000 1,942,545

Lưu ý: Mức giá trên chỉ mang tính tham khảo. Giá bán thực tế có thể thay đổi tùy từng đại lý, khu vực và thời điểm.