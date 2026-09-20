Honda Wave 125 đời 2005 lên dàn đồ hiệu hơn 500 triệu đồng

Honda Wave 125 đời 2005 vốn là dòng xe được những người chơi xe số quan tâm. Với chiếc xe này, anh Nguyễn Trọng Phú ở TP. HCM không lựa chọn hướng giữ nguyên bản mà đầu tư mạnh vào các hạng mục nâng cấp, lên đồ hiệu cho xe. Tổng chi phí hoàn thiện được chia sẻ ở mức hơn 500 triệu đồng, cao hơn nhiều lần giá trị của một chiếc Wave 125 thông thường cùng đời.

Phần đáng chú ý đầu tiên nằm ở động cơ. Chiếc Wave 125 được trang bị cấu hình 4 van, kết hợp hệ thống phun xăng điện tử (FI). Đây là một trong những hạng mục được đầu tư nhằm giúp xe máy tăng công suất, nạp xả thoáng hơn và tiết kiệm nhiên liệu tối ưu.

Tuy nhiên, điểm khiến bản độ này tạo sự khác biệt nằm ở dàn đồ chơi được chủ nhân lựa chọn. Không phải kiểu độ xe với hàng loạt chi tiết được lắp thêm để gây chú ý, chiếc Wave 125 sử dụng nhiều món đồ hiệu mà người chơi lâu năm có thể nhận ra ngay khi quan sát.

Ở khu vực dàn chân trước, chiếc xe được trang bị cùm phanh Brembo. Đây là thương hiệu quen thuộc trong giới chơi xe hiệu năng cao, đặc biệt ở các hạng mục liên quan đến hệ thống phanh. Trên chiếc Wave 125, cùm phanh Brembo trở thành một trong những chi tiết dễ nhận thấy khi quan sát phần tay lái và hệ thống phanh phía trước.

Đi cùng với đó là đĩa phanh hiệu năng cao tạo điểm nhấn cho dàn chân của chiếc xe. Khi kết hợp với cùm phanh Brembo, khu vực này trở thành một trong những phần thể hiện rõ nhất mức độ đầu tư của chủ nhân.

Ở phía sau, chiếc Wave 125 được nâng cấp hệ thống giảm xóc với phuộc Showa Advantag. Việc đưa bộ phận này lên một chiếc Wave 125 đời 2005 cho thấy chủ xe không chỉ quan tâm đến ngoại hình mà còn chú trọng tới các thành phần liên quan đến khả năng vận hành.

Một chi tiết khác nằm ở khu vực đồng hồ. Cụm hiển thị nguyên bản được thay bằng màn hình Koso RX4. So với kiểu đồng hồ truyền thống trên Wave 125, màn hình này mang đến diện mạo hiện đại hơn cho phần đầu xe, đồng thời cung cấp khả năng hiển thị các thông tin vận hành trên một cụm màn hình điện tử.

Những món đồ như Brembo, Showa hay Koso cũng chính là điểm khiến giá trị của bản độ tăng lên đáng kể. Với người không chơi xe, đây có thể chỉ là những chi tiết nhỏ trên một chiếc Wave 125 cũ. Nhưng với người có kinh nghiệm trong lĩnh vực xe độ, các thương hiệu và cấu hình được sử dụng là những dấu hiệu để nhận biết mức độ đầu tư của chủ xe.

"Với người chơi xe, chỉ cần nhìn vào tổng thể và những trang bị được lựa chọn là có thể phần nào nhận ra giá trị của bản độ", anh Phú chia sẻ.

Sau khi hoàn thiện, chủ nhân hiện chào bán lại chiếc Honda Wave 125 đời 2005 với giá 600 triệu đồng. Như vậy, từ một mẫu xe số có tuổi đời hơn hai thập kỷ, chiếc Wave 125 đã trở thành một bản độ có giá trị lên tới hàng trăm triệu đồng, với động cơ 4 van, phun xăng điện tử FI cùng dàn đồ chơi đắt đỏ.

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