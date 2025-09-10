Xe ga 150cc mới ra mắt có ABS, 2 bình xăng chạy được đến 600 km

Thương hiệu nội địa Trung Quốc, Fekon, vừa chính thức giới thiệu mẫu xe tay ga mới mang tên UHS150 tại thị trường quê nhà. Mẫu xe này sẽ được phân phối với hai phiên bản: CBS và ABS, có giá lần lượt là 6.980 nhân dân tệ và 7.980 nhân dân tệ (khoảng 25,8 triệu đồng và 29,5 triệu đồng).

Về thiết kế, Fekon UHS150 nổi bật với phong cách độc đáo, không sao chép từ các thương hiệu lớn. Phần đầu xe được trang trí bằng tấm ốp ghép nối, tích hợp cụm đèn LED hình chữ U lớn và kính chắn gió nhỏ màu khói, tạo nên vẻ ngoài trẻ trung và thể thao. Tất cả hệ thống đèn trên xe đều sử dụng công nghệ LED hiện đại, với đèn pha thiết kế 6 thấu kính, đảm bảo khả năng chiếu sáng tốt khi di chuyển vào ban đêm.

Mẫu xe tay ga này được trang bị động cơ 150cc, xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí, cho công suất tối đa 10,7 mã lực và mô-men xoắn cực đại 12 Nm. Mặc dù công suất thấp hơn một chút so với Honda SH, nhưng Fekon UHS150 vẫn mạnh mẽ hơn so với Vision, một mẫu xe tay ga phổ thông có giá cao hơn.

Fekon UHS150 có thiết kế sàn phẳng, mang lại không gian để chân rộng rãi, tạo sự thoải mái cho người sử dụng và thuận tiện cho việc chứa đồ. Đặc biệt, xe được trang bị bình xăng chính và bình phụ với tổng dung tích lên tới 14 lít, cho phép phạm vi di chuyển lên đến 600 km.

Ngoài ra, UHS150 còn có nhiều không gian lưu trữ tiện ích, bao gồm yên ngồi kiểu bucket, hộc đựng găng tay mở ở cả hai bên và móc treo đồ ẩn.

Mẫu xe này cũng được trang bị nhiều tính năng hiện đại, ngay cả phiên bản CBS cấp thấp cũng có bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD, hai cổng sạc nhanh, lốp bán trơn, mở khóa bằng NFC và tính năng khởi động không cần chìa khóa. Phiên bản cao cấp còn được bổ sung hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) 2 kênh và hệ thống kiểm soát lực kéo TCS.