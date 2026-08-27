Xe ga dành riêng cho dân mê phượt, trang bị nhiều tiện nghi hiện đại

Cyclone RT5 sở hữu kiểu dáng đặc trưng của một mẫu tay ga touring, với thân xe lớn, phần đầu bề thế và thiết kế thiên về tính khí động học. Xe được trang bị kính chắn gió chỉnh điện, giúp cải thiện sự thoải mái cho người lái khi di chuyển ở tốc độ cao hoặc trên những hành trình dài. Phía sau xe có sẵn baga để lắp thêm thùng hành lý khi cần.

Xe sử dụng bánh trước 15 inch và bánh sau 14 inch, đi kèm lốp kích thước lần lượt 120/70 và 140/60. Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng phía trước và hai giảm xóc phía sau. Cả hai bánh đều sử dụng phanh đĩa, kết hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh của Bosch.

Về trang bị điện tử, Cyclone RT5 có hệ thống kiểm soát lực kéo, giám sát áp suất lốp và camera hành trình phía trước lẫn phía sau. Thông tin vận hành được hiển thị trên màn hình TFT-LCD. Đáng chú ý, xe còn được trang bị hệ thống cảnh báo điểm mù, hỗ trợ người lái khi di chuyển trong điều kiện giao thông đông đúc hoặc chuyển làn trên đường cao tốc.

Bên cạnh đó, RT5 hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh thông qua Carbit Ride và Bluetooth. Gương chiếu hậu có khả năng điều chỉnh bằng mô-tơ, trong khi chân chống giữa cũng được điều khiển bằng điện. Xe có các hộc chứa đồ dưới yên và hai bên yếm trước, đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Cyclone RT5 2026 sử dụng động cơ xi-lanh đơn, làm mát bằng dung dịch, cho công suất tối đa 26 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 24,5 Nm tại 6.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số tự động vô cấp CVT.

Một trong những điểm đáng chú ý của RT5 là bình nhiên liệu dung tích 18 lít, lớn hơn đáng kể so với mức 12,6 lít trên RT2S. Dung tích bình xăng lớn giúp xe có thể di chuyển quãng đường dài hơn giữa các lần tiếp nhiên liệu, phù hợp với định hướng touring. Cyclone RT5 có trọng lượng khô 190 kg và chiều cao yên 780 mm.

Tại Malaysia, Cyclone RT5 2026 được niêm yết với giá 16.888 ringgit, tương đương khoảng 109 triệu đồng.