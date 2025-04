Xe ga 150cc có ABS 2 kênh, đổ xăng 1 lần chạy hơn 300km

Thương hiệu xe máy MBP, một cái tên mới nổi trên thị trường Trung Quốc, mới đây đã giới thiệu mẫu xe MBP Feelink S150 2025 với mức giá 12.580 nhân dân tệ, tương đương khoảng 44,6 triệu đồng.

Về thiết kế, MBP Feelink S150 2025 tiếp tục theo đuổi phong cách nhỏ gọn và sắc nét. Mặt trước của xe được cải tiến với nhiều đường nét 3 chiều và hình dạng cánh gió được tinh chỉnh, tạo nên vẻ hầm hố hơn so với phiên bản trước. Phiên bản đặc biệt của Feelink S150 2025 có thêm tông màu "rực rỡ", trong khi phiên bản thông thường vẫn giữ tông màu đen, cam và nhiều màu sắc khác.

MBP Feelink S150 2025 ra mắt.

Khung xe được thiết kế lộ ra ngoài, với đuôi xe ngắn và đèn pha LED hình chữ V, mang đến vẻ thể thao và hiện đại. Đặc biệt, vị trí khung biển số được thiết kế độc đáo, tạo cảm giác như một "cái đuôi nhỏ" khi xe di chuyển.

Về hiệu suất, MBP Feelink S150 2025 trang bị động cơ 149cc, 4 van, xi-lanh đơn, làm mát bằng nước, cho công suất tối đa 15 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14,5 Nm tại 5.000 vòng/phút. So với phiên bản cũ, Feelink S150 mới được nâng cấp với bướm ga cáp đôi, giúp tăng tốc nhạy bén hơn và mô-men xoắn ở tốc độ thấp dồi dào. Mức tiêu thụ nhiên liệu trong điều kiện đô thị khoảng 2,5L/100km, với bình nhiên liệu 7,8L, xe có thể di chuyển hơn 300 km khi đổ đầy.

MBP Feelink S150 2025 sở hữu nhiều công nghệ tiên tiến,

Về trang bị, MBP Feelink S150 2025 sở hữu nhiều công nghệ tiên tiến, đủ sức cạnh tranh với các tên tuổi lớn như Honda Air Blade, Vario hay SH Mode. Mẫu xe này được trang bị màn hình TFT 5 inch cho bảng đồng hồ, hỗ trợ dẫn đường và cải thiện khả năng hiển thị dưới ánh sáng mạnh. Hệ thống khóa thông minh cho phép khởi động không cần chìa, cùng với cổng sạc USB kép (Type-C+A) có công suất 15W, đáp ứng nhu cầu sạc nhanh cho điện thoại di động.

MBP Feelink S150 2025 trang bị động cơ 149cc cho công suất tối đa 15 mã lực.

Đặc biệt, MBP Feelink S150 2025 được trang bị phanh đĩa ở cả hai bánh, đảm bảo an toàn khi vận hành. Mẫu xe này còn có hệ thống chống bó cứng phanh ABS 2 kênh và hệ thống kiểm soát lực kéo TCS có thể tắt, cho thấy công nghệ an toàn của MBP Feelink S150 2025 vượt trội hơn so với các mẫu xe như Honda Air Blade, Vario hay SH Mode, vốn chỉ có ABS ở bánh trước.