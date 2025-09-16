Xe điện mới thiết kế đẹp, giá 30 triệu đồng có cả tính năng như trên ô tô

Sau khi giới thiệu mẫu xe EZZY vào tháng 6 năm nay, thương hiệu Gogoro của Đài Loan vừa cho ra mắt mẫu xe máy điện EZZY 500 mới. Mẫu xe điện này nổi bật với hệ thống hỗ trợ đỗ xe thông minh, điều khiển qua phần mềm, cùng với nhiều tính năng tiện ích khác như hỗ trợ lùi xe một chạm, chế độ kéo nhẹ nhàng và hệ thống kiểm soát hành trình, giúp giảm thiểu mỏi cổ tay trong những chuyến đi dài.

Gogoro EZZY 500 ra mắt

Gogoro EZZY 500 được phát triển dựa trên mẫu EZZY trước đó, nhưng được trang bị động cơ 5,5 kW, cho phép đạt tốc độ tối đa lên tới 82 km/h với bộ pin kép. Mẫu xe này cũng hỗ trợ khả năng sạc nhanh hơn. Dù sử dụng hai pin, không gian chứa đồ dưới yên xe vẫn rộng rãi, đủ để chứa một mũ bảo hiểm và các vật dụng nhỏ khác.

Gogoro EZZY 500 có khả năng sạc nhanh hơn

Với trọng lượng 102 kg, EZZY 500 di chuyển linh hoạt và dễ điều khiển, rất phù hợp cho việc sử dụng hàng ngày trong đô thị đông đúc. Gogoro cũng trang bị cho EZZY 500 đèn LED hiện đại ở cả phía trước và phía sau, nâng cao độ an toàn khi di chuyển vào ban đêm. Khác với EZZY, vốn nhắm đến đối tượng khách hàng nữ, Gogoro dự đoán EZZY 500 sẽ thu hút nhiều khách hàng nam hơn.

EZZY 500 di chuyển linh hoạt và dễ điều khiển

Về khả năng vận hành và tiện nghi, EZZY 500 sở hữu yên xe dài 70 cm, dài nhất trong phân khúc, với đệm yên chống trượt giúp người dùng ngồi vững chắc và thoải mái. Sàn để chân phía trước rộng 32,5 cm, không chỉ mang lại sự thoải mái cho người lái mà còn đủ chỗ cho một chiếc vali 28 inch khi cần chở thêm đồ. Mẫu xe này còn có khay đựng cốc phía trước và chỗ để chân cho người ngồi sau có thể thu gọn.

EZZY 500 có yên xe dài nhất trong phân khúc

EZZY 500 được trang bị các tính năng hỗ trợ như hệ thống kiểm soát hành trình, có thể kích hoạt ở tốc độ từ 10 đến 80 km/h, và hệ thống hỗ trợ đỗ xe thông minh, giúp người lái dễ dàng hơn khi dừng đỗ, đây là những tính năng thường thấy trên các mẫu xe ô tô.

Tại thị trường Đài Loan, giá bán đề xuất của Gogoro EZZY 500 trước khi được trợ giá là 74.980 Tân Đài tệ (khoảng 57,3 triệu đồng). Tuy nhiên, sau khi áp dụng trợ giá, giá bán hiện tại của mẫu xe này chỉ còn chưa tới 40.000 Tân Đài tệ (khoảng 30 triệu đồng).