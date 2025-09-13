Mẫu xe ga thiết kế cổ điển, đẹp như thơ với giá chưa tới 25 triệu đồng

Xe tay ga Moda Moca hướng tới phân khúc giá rẻ với giá bán chỉ 3988 ringgit - khoảng 24,9 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt. Ấn tượng đầu tiên của Moca 2025 chính là lối thiết kế mang đậm chất cổ điển châu Âu với đèn pha tròn, kính chắn gió cao và những đường nét bo cong kèm thân xe nở hậu.

Với chiều cao yên chỉ 738mm, xe phù hợp với thể trạng của nhiều người sử dụng tại Đông Nam Á. Moda Moca 2025 cũng có khối lượng chỉ 89 kg và sàn chân phẳng thoải mái cho thao tác. Dù giá rẻ, xe ga này vẫn được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số toàn phần hiện đại, hiển thị đầy đủ các thông số khi đi xe.

Về sức mạnh Moca được trang bị động cơ xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí, SOHC, sử dụng hệ thống phun xăng điện tử (EFI), dung tích 108 cc. Xe đạt tiêu chuẩn Euro-4, với công suất tối đa 8 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn 8,5 Nm tại 7.000 vòng/phút, truyền động đến bánh sau thông qua hộp số CVT và dây đai.

Các trang bị trên xe cũng rất đầy đủ với hệ thống treo sử dụng phuộc ống lồng ở phía trước và giảm xóc phía sau. Hệ thống phanh gồm phanh đĩa thủy lực ở bánh trước và phanh tang trống ở bánh sau. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng trên xe sử dụng công nghệ LED cho khả năng chiếu sáng tốt và bền bỉ khi sử dụng lâu dài.