Xe điện sạc một lần đi 158km, cốp rộng nhiều tiện nghi, giá chưa đến 30 triệu đồng

TVS vừa chính thức giới thiệu mẫu xe máy điện mới mang tên Orbiter, đánh dấu sản phẩm thứ ba trong dòng xe điện của hãng, sau TVS iQube và TVS X. Với mức giá 99.900 Rs (khoảng 29,5 triệu đồng), Orbiter hiện là mẫu xe máy điện có giá rẻ nhất của TVS, hứa hẹn mang đến quãng đường di chuyển ấn tượng, tốc độ tối đa hợp lý và nhiều tính năng tiện ích.

TVS Orbiter ra mắt

Orbiter sở hữu thiết kế hiện đại với đèn pha LED lớn và dải đèn định vị ban ngày (DRL) ở mặt trước. Các tấm thân xe vuông vức, kính chắn gió cao và yên phẳng liền khối tạo nên vẻ ngoài nổi bật. Xe có 6 tùy chọn màu sắc: Neon Sunburst, Stratos Blue, Lunar Grey, Martian Copper, Cosmic Titanium và Stellar Silver. Mặc dù thiết kế của Orbiter tương tự như iQube, nhưng có phần thanh thoát hơn.

Orbiter sở hữu thiết kế hiện đại

Mẫu xe này được trang bị pin dung lượng 3.1kWh, đạt tiêu chuẩn kháng nước và bụi IP67. Theo điều kiện lái xe tại Ấn Độ (IDC), Orbiter có thể di chuyển quãng đường lên đến 158 km cho mỗi lần sạc, với tốc độ tối đa đạt 68km/h và khả năng tăng tốc từ 0–40km/h trong 6,8 giây. So với mẫu iQube bản tiêu chuẩn (pin 2.2kWh, phạm vi 94km), quãng đường di chuyển của Orbiter dài hơn 64km, mặc dù iQube có tốc độ tối đa cao hơn một chút – 75km/h. Orbiter cũng được trang bị hai chế độ lái: Eco và City.

Orbiter có thể di chuyển quãng đường 158 km mỗi lần sạc

Về thiết kế bánh xe, Orbiter sử dụng bánh trước 14 inch và bánh sau 12 inch, cả hai đều là mâm hợp kim đi kèm lốp 90mm, giúp xe vượt qua ổ gà và gờ giảm tốc một cách êm ái. Hệ thống treo bao gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đôi phía sau. Khác với TVS iQube bản tiêu chuẩn, Orbiter sử dụng phanh tang trống cho cả hai bánh, đi kèm hệ thống phanh kết hợp CBS. Trọng lượng xe chỉ 112kg (trọng lượng ướt), giúp dễ dàng di chuyển và xoay trở trong bãi đỗ, cùng khoảng sáng gầm xe 169mm.

Orbiter có trọng lượng khá nhẹ

Orbiter được trang bị nhiều tính năng hữu ích, bao gồm hệ thống chiếu sáng full LED và bảng đồng hồ LCD màu 5.5 inch hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh, dẫn đường từng ngã rẽ, thông báo cuộc gọi và tin nhắn. Đặc biệt, xe còn có hệ thống ga tự động (cruise control), mặc dù không thực sự cần thiết với tốc độ tối đa chỉ 68km/h.

Orbiter được trang bị nhiều tính năng hữu ích

Cốp chứa đồ dưới yên rộng tới 34 lít, đủ để đựng hai mũ bảo hiểm nửa đầu, cùng một hộc chứa đồ nhỏ phía trước và sàn để chân dài 290mm, rất tiện lợi cho việc chở thêm đồ hoặc mua sắm. Ngoài ra, xe còn có các tính năng như chế độ lùi, hỗ trợ giữ xe trên dốc (hill-hold assist), cảnh báo định vị (geo fencing), cảnh báo bị kéo xe (tow alert), cảnh báo ngã/va chạm và cổng sạc USB đặt ở mặt trước. TVS cung cấp chế độ bảo hành 3 năm hoặc 50.000km cho mẫu xe Orbiter này.