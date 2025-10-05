Xuất hiện xe ga mới sánh cạnh Vision, giá rẻ hơn 28 triệu đồng

Xe ga mới WMoto EZ125i 2025 chính thức ra mắt tại Malaysia với giá 4.588 RM (khoảng 28,7 triệu đồng). Đáng chú ý là mức giá này đã bao gồm thuế đường bộ, bảo hiểm và chi phí đăng ký. Được định vị trong phân khúc xe tay ga giá rẻ, EZ125i hứa hẹn trở thành lựa chọn hấp dẫn cho người tiêu dùng nhờ thiết kế hiện đại, trang bị tiện nghi cùng mức giá phải chăng.

Mẫu xe này được phân phối với ba tùy chọn màu sắc nổi bật: Xám Bạc, Xám, Đỏ và Xanh Da Trời Đậm. Người dùng cũng được hưởng chế độ bảo hành 2 năm hoặc 20.000 km cho các lỗi liên quan đến sản xuất.

Về hiệu năng, EZ125i sử dụng động cơ xi-lanh đơn 124cc, làm mát bằng không khí với thiết kế xi-lanh nằm ngang. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 11,8 mã lực tại 7.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,5 Nm.

Sức mạnh từ động cơ được truyền đến bánh sau thông qua hệ truyền động dây đai và hộp số vô cấp CVT, kết hợp cùng hệ thống phun xăng điện tử EFI giúp tối ưu khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

EZ125i sử dụng vành 14 inch cho cả bánh trước và sau, đi kèm lốp trước kích thước 70/90 và lốp sau 80/90. Với thiết kế sàn xe dạng bậc, chiều cao yên ở mức 760 mm, mẫu xe này phù hợp với nhiều đối tượng người dùng, đặc biệt là người mới bắt đầu. Trọng lượng khô của xe chỉ 95 kg, bình xăng dung tích 6,5 lít – đủ đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Về hệ thống treo, xe được trang bị phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đôi có thể điều chỉnh tải trước phía sau, giúp tăng độ êm ái khi vận hành. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng trên EZ125i đều sử dụng công nghệ LED, đi cùng bảng đồng hồ kỹ thuật số hiển thị đầy đủ các thông tin cần thiết.

Các tiện ích bổ sung bao gồm cổng sạc USB Type-A, hộc chứa đồ hai bên trong ốp đầu xe và khoang hành lý rộng rãi dưới yên – mang đến sự tiện lợi tối đa cho người sử dụng. Nếu xuất hiện ở Việt Nam, WMoto EZ125i 2025 có thể sánh cạnh với cả Honda Vision.