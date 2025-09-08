Xe điện thiết kế cổ điển, sạc một lần đi 105 km, lắp được đến 2 pin

Thương hiệu QJMotor vừa ra mắt mẫu xe máy điện E-LTR với thiết kế cổ điển châu Âu, gợi nhớ đến những chiếc Vespa huyền thoại. Mẫu xe không chỉ thu hút bởi vẻ ngoài mà còn bởi quãng đường di chuyển ấn tượng và hàng loạt trang bị hiện đại, hứa hẹn sẽ là lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc xe điện đô thị.

QJMotor E-LTR có thiết kế cổ điển

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, QJMotor E-LTR gây ấn tượng mạnh mẽ với kiểu dáng scooter cổ điển, mang đậm phong cách Ý. Xe có hai lựa chọn màu sắc sang trọng: Xanh Đậm và Trắng, phù hợp với những người yêu thích sự thanh lịch và tinh tế. Với chiều cao yên chỉ 760 mm, mẫu xe này được thiết kế phù hợp với vóc dáng người châu Á, mang lại tư thế ngồi thoải mái và dễ dàng điều khiển trong môi trường đô thị đông đúc.

Mẫu xe mang lại tư thế ngồi thoải mái

Không chỉ thu hút bởi vẻ ngoài, QJMotor E-LTR còn sở hữu cấu hình vận hành ấn tượng. Xe được trang bị động cơ điện 3 kW ở bánh sau, cho phép đạt tốc độ tối đa lên đến 70 km/h. Người lái có thể linh hoạt tùy chỉnh trải nghiệm vận hành thông qua ba chế độ lái khác nhau.

QJMotor E-LTR sở hữu cấu hình vận hành ấn tượng

Đặc biệt, hệ thống pin lithium-ion 74V 27Ah mang lại quãng đường di chuyển lên tới 105 km cho mỗi lần sạc đầy. Thời gian sạc từ 30% lên 80% pin chỉ mất khoảng 5-6 giờ với nguồn điện dân dụng. Đáng chú ý, QJMotor thiết kế E-LTR với khả năng lắp thêm một viên pin thứ hai, cho phép người dùng nhân đôi quãng đường di chuyển – một giải pháp thiết thực và hiếm thấy.

E-LTR có thể lắp thêm một viên pin thứ hai

Để đảm bảo trải nghiệm lái thoải mái và an toàn, QJMotor đã trang bị cho E-LTR hàng loạt tiện ích hiện đại. Hệ thống treo bao gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đôi phía sau có thể điều chỉnh, giúp xe vận hành ổn định trên nhiều điều kiện đường sá. An toàn được đảm bảo với hệ thống phanh đĩa thủy lực trên cả hai bánh 12 inch, kết hợp công nghệ phanh CBS giúp phân bổ lực phanh hiệu quả.

E-LTR trang bị nhiều tiện ích hiện đại

Toàn bộ hệ thống đèn trên xe đều sử dụng công nghệ LED, vừa tăng cường khả năng chiếu sáng, vừa tiết kiệm năng lượng. Các tiện ích phục vụ người dùng cũng rất đầy đủ, bao gồm hệ thống chìa khóa chống trộm, hai hộc chứa đồ tiện lợi phía trước, cốp xe rộng rãi dưới yên và một cổng sạc USB. Ngoài ra, xe còn được tích hợp hệ thống chẩn đoán lỗi ERR, giúp người lái nhanh chóng phát hiện các vấn đề kỹ thuật.

Toàn bộ hệ thống đèn trên xe đều sử dụng công nghệ LED

Với mức giá công bố tại Malaysia là 6.900 ringgit (khoảng 43 triệu đồng), QJMotor E-LTR đang trở thành một sự lựa chọn sáng giá, kết hợp hài hòa giữa phong cách, hiệu suất và tính thực dụng cho nhu cầu di chuyển xanh trong thành phố.