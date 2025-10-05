Toyota bắt đầu bán E-Palette: Chiếc mini-bus có thể thành quán cà phê, rạp phim di động

Với thiết kế vuông vức, chiếc mini-bus này mang đến cảm giác như bước ra từ một bộ phim khoa học viễn tưởng. Trong suốt 7 năm qua, Toyota đã hình dung E-Palette sẽ đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau trong một ngày, bao gồm việc đưa đón các vận động viên tại Làng Olympic trong Thế vận hội Tokyo 2021.

Thiết kế ngoại thất Toyota E-Palette.

Giờ đây, Toyota đã chính thức đưa E-Palette ra thị trường, nhưng chiếc xe này không còn hoàn toàn tự động ngay từ khi xuất xưởng. Thay vào đó, nó cần có tài xế hỗ trợ, tương tự như nhiều mẫu xe mới hiện nay với công nghệ lái xe Cấp độ 2. Để đạt được khả năng tự động hoàn toàn, người dùng sẽ cần một bộ nâng cấp bao gồm phần cứng điều khiển, phần mềm, camera, lidar và các cảm biến khác. Theo dự kiến của Toyota, bộ nâng cấp Cấp độ 4 của công ty chỉ có thể có mặt vào năm 2027.

E-Palette được trang bị pin 72,8 kWh, cung cấp năng lượng cho động cơ điện 201 mã lực và mô-men xoắn 266 Nm. Trọng lượng không tải của xe là khoảng 3.900 kg, với sức chứa lên tới 17 người. Tốc độ tối đa của xe đạt khoảng 80 km/h và phạm vi hoạt động khoảng 250 km theo tiêu chuẩn WLTC. Xe có khả năng sạc nhanh với nguồn DC lên đến 90 kW, cho phép đạt 80% pin trong khoảng 40 phút, trong khi việc sạc đầy tại nhà sẽ mất khoảng 12 giờ.

Nội thất và một phần bên ngoài của xe.

Về mặt thiết kế, E-Palette sử dụng hệ thống lái điện tử steer-by-wire không có kết nối cơ học giữa vô lăng và bánh xe, tương tự như Tesla Cybertruck. Kích thước của xe là 498 x 200 x 288 cm.

E-Palette có thể hoạt động như một chiếc xe buýt mini, với biển báo kỹ thuật số để hiển thị quảng cáo hoặc thông tin cần thiết. Xe cũng được trang bị hệ thống hỗ trợ ra vào an toàn và đường dốc mở rộng giúp người dùng dễ dàng ra vào.

Toyota hình dung E-Palette có thể được sử dụng linh hoạt, từ xe buýt đưa đón vào buổi sáng, xe bán đồ ăn vào buổi trưa, cho đến phục vụ giải trí di động vào ban đêm. Ngoài ra, với kết nối nguồn điện ngoài tích hợp, người dùng có thể sử dụng E-Palette cho các hoạt động cắm trại.

Xe có thể sạc nhanh đạt 80% pin trong khoảng 40 phút.

Một điểm hạn chế là E-Palette hiện chỉ được bán tại Nhật Bản, với giá khoảng 200.000 USD (5,28 tỷ đồng). Khách hàng có thể đặt hàng trực tiếp từ Toyota, và sau này xe sẽ được phân phối qua các đại lý truyền thống.