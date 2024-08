Xe côn tay 150cc cá tính, nhiều trang bị an toàn, giá chỉ hơn 30 triệu đồng

Zongshen mới đây vừa chính thức ra mắt dòng xe máy mini Little Bear với hai mẫu xe mang phong cách khác nhau: Little Bear Dundun và Bubble. Dundun mang phong cách cổ điển, còn Bubble là xe Café Racer. Hai mẫu xe có giá bán lần lượt là 10.288 nhân dân tệ (khoảng 35,9 triệu đồng) cho Dundun và 10.588 nhân dân tệ (khoảng 37 triệu đồng) cho Bubble.

Dòng xe máy mini của Zongshen đã đạt được thành công lớn kể từ khi ra mắt Yomi, mẫu xe tay ga độc đáo với kiểu dáng Chopper cá tính. Điều này cho thấy trong môi trường đô thị hiện nay, các mẫu xe phân khối nhỏ có kiểu dáng gọn nhẹ, cá tính thu hút nhiều người dùng trẻ tuổi, năng động, đặc biệt là nhóm khách hàng nữ.

Việc ra mắt Little Bear một lần nữa nhắm đến nhóm người tiêu dùng cá tính có độ tuổi từ 18 đến 30 tuổi và khách hàng nữ có khả năng chiếm tới 50%. Ngay từ các hình ảnh quảng cáo ra mắt, là nam và nữ thanh niên lái xe Little Bear, cho thấy mục tiêu của Zongshen Little Bear rất rõ ràng, đó là một nửa sự lựa chọn của những bạn trẻ sành điệu.

Dòng xe máy Zongshen Little Bear ra mắt nhằm cạnh tranh với mẫu motor mini XO Baboon của CFMOTO. Bear vượt trội hơn CFMOTO về dung tích động cơ, dung tích bình xăng, chiều cao yên, cấu hình và ngoại hình, nhưng giá rẻ hơn CFMOTO khoảng 400 nhân dân tệ (1,3 triệu đồng).

Hiện tại, Zongshen đã tham gia cạnh tranh trên thị trường xe máy mini, cùng với chế độ bảo hành 2 năm hoặc 20.000 km, mang đến cho khách hàng ưa chuộng dòng xe máy mini với thiết kế cá tính thêm độ tin cậy hơn.

Zongshen Little Bear là mẫu xe nhỏ gọn nhưng có ngoại hình khá hầm hố với thiết kế lấy cảm hứng từ các mẫu xe motor phân khối lớn. Xe có kích thước tổng thể các chiều dài x rộng x cao lần lượt ở mức 1.760 x 790 x 985 (mm), với chiều dài cơ sở 1.210 mm và chiều cao yên 740 mm.

Cả 2 mẫu xe Little Bear Dundun và Bubble đều trang bị động cơ PY150 có dung tích 149cc. Động cơ sản sinh ra công suất tối đa 10,46 mã lực và mô-men xoắn cực đại lên tới 11,5 Nm.

Tuy có giá bán rẻ nhưng trang bị của Zongshen Little Bear cho thấy mức độ an toàn tuyệt vời với hệ thống kiểm soát lực kéo TCS và hệ thống chống bó cứng phanh ABS 2 kênh.

Ngoài ra, Little Bear còn được trang bị bình xăng khá lớn, có dung tích 11,5 lít. Khi đổ đầy nhiên liệu, xe có phạm vi di chuyển lên tới gần 500 km.

Nguồn: [Link nguồn]