Volkswagen hé lộ hình ảnh mới về dòng xe bán tải Amarok

Bán tải Volkswagen Amarok mới lộ diện và dùng nền tảng xe Trung Quốc. Qua hình ảnh cho thấy mẫu bán tải sẽ có nhiều thay đổi so với sản phẩm đang được phân phối trên thị trường. Đáng chú ý, Amarok mới không được phát triển trên nền tảng của Ford Ranger như thế hệ hiện hành.

Volkswagen được cho là đang hợp tác với SAIC để phát triển mẫu xe này, với khả năng chia sẻ kết cấu kỹ thuật cùng Maxus Interstellar X. Interstellar X có chiều dài khoảng 5,5 m, chiều rộng hơn 2 m và trục cơ sở 3,3 m. Trong khi đó, Amarok thế hệ hiện tại có chiều dài 5,35 m và trục cơ sở 3,1 m.

Phần đầu xe nổi bật với dải đèn LED kéo ngang.

Kích thước chính thức của xe chưa được Volkswagen xác nhận. Tuy nhiên, dựa trên hình ảnh xe thử nghiệm, mẫu bán tải Đức dường như có tỷ lệ thân xe nhỏ hơn Interstellar X. Việc Volkswagen hợp tác với SAIC cho dự án mới cũng cho thấy chiến lược phát triển bán tải của hãng đang có sự thay đổi đáng kể, đặc biệt tại thị trường Nam Mỹ.

Những hình ảnh nguyên mẫu cho thấy Volkswagen đang tạo cho Amarok một diện mạo mới thay vì duy trì thiết kế của thế hệ hiện tại. Phần đầu xe nổi bật với dải đèn LED kéo ngang, kết hợp hai cụm đèn định vị đặt cao gần mép nắp ca-pô. Lưới tản nhiệt được thu gọn và bố trí phía dưới, tạo nên cách bố trí khác biệt so với Amarok hiện nay.

Ở hai bên thân xe, các vòm bánh được tạo hình vuông vức hơn. Gương chiếu hậu, tay nắm cửa và đường viền cửa sổ cũng được thiết kế theo hướng khỏe khoắn. Phần giá nóc nhô cao tiếp tục nhấn mạnh đặc tính của một mẫu bán tải phục vụ nhiều mục đích sử dụng.

Bán tải Volkswagen Amarok mới lộ diện và dùng nền tảng xe Trung Quốc.

Volkswagen chưa công bố phần đuôi xe, nhưng khu vực này được dự đoán cũng sẽ có thiết kế mới hoàn toàn. Thông tin về động cơ vẫn chưa được Volkswagen công bố đầy đủ. Tuy nhiên, hãng xác nhận Amarok thế hệ mới sẽ được điện hóa và phiên bản mạnh nhất dự kiến sở hữu hệ truyền động plug-in hybrid.

Cấu hình cao cấp mang tên 800 TSI được cho là có tổng công suất hơn 470 mã lực cùng mô-men xoắn tối đa 800 Nm. Nếu các thông số này được giữ nguyên khi xe thương mại hóa, Amarok mới sẽ trở thành mẫu xe mạnh nhất từng mang tên gọi này.

Khả năng tăng tốc 0-100 km/h dự kiến dưới 5 giây. Hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian nhiều khả năng cũng được trang bị tiêu chuẩn trên phiên bản cao cấp. Bên cạnh hệ truyền động plug-in hybrid, Volkswagen được cho là vẫn duy trì động cơ diesel tăng áp nhằm đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng sử dụng bán tải cho công việc hoặc di chuyển đường dài.

Một trong những khả năng được nhắc tới là động cơ diesel 2.5L, tương tự cấu hình đang xuất hiện trên Maxus Interstellar X. Xe dự kiến được sản xuất tại nhà máy của Volkswagen ở General Pacheco, Argentina. Thị trường Nam Mỹ sẽ là khu vực phân phối chính, bên cạnh một số thị trường khác chưa được hãng xác nhận.