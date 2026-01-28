Giá xe VinFast Nerio Green tháng 1/2026, giảm 40 triệu đồng

VinFast Nerio Green là mẫu ô tô điện thông minh do Việt Nam sản xuất, được mở bán chính thức vào ngày 24/3/2021 với tên gọi VinFast VF e34. Sau khi hoàn tất mọi quy trình, thủ tục và quá trình thử nghiệm khắt khe, lô xe đầu tiên được bàn giao tới khách hàng vào ngày 25/12/2021.

Từ đầu năm 2025, VinFast VF e34 chính thức được đổi tên thành VinFast Nerio Green, chủ yếu để định vị là dòng xe chuyên cho mục đích chạy dịch vụ (taxi, xe công nghệ), nhưng vẫn có thể bán cho khách hàng cá nhân và tập trung vào tính kinh tế, vận hành tối ưu.

Được định vị là dòng SUV thuộc phân khúc cỡ C nhưng VinFast Nerio Green sở hữu kích thước khá nhỏ nên có thể xếp cạnh tranh với các đối thủ như: KIA Seltos, Honda HR-V, Toyota Corolla Cross,...

VinFast Nerio Green có 08 màu sơn ngoại thất: De Sat Silver (bạc), Future Blue (xanh da trời), Luxury Blue (xanh đậm), Jet Black (đen), Brahminy White (trắng), Mystique Red (đỏ), Neptune Grey (xám), Deep Ocean (xanh lá).

Tham khảo giá niêm yết và lăn bánh tạm tính xe VinFast Nerio Green cập nhật tháng 1/2026:

Phiên bản Giá niêm yết

(triệu VND) Giá lăn bánh tạm tính (triệu VND) Ưu đãi Hà Nội TP.HCM Tỉnh/TP khác VinFast Nerio Green 668 690 671 671 Giảm 6% giá niêm yết theo Chương trình Mãnh liệt vì tương lai xanh (tương đương khoảng 40 triệu đồng)

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

VinFast công bố chính thức dừng chính sách thuê pin ô tô, xe máy điện kể từ ngày 1/3/2025. Đồng thời, hỗ trợ thêm các khách hàng đang sở hữu ô tô điện kèm pin thông qua việc gia hạn chính sách miễn phí sạc pin thêm 6 tháng, tới hết ngày 30/06/2027.

Tại Nghị định 51/2025/NĐ-CP vừa ký ban hành ngày 1/3 vừa qua, Chính phủ đồng ý kéo dài thời gian miễn toàn bộ phí trước bạ thêm 2 năm với xe điện chạy pin, đến 28/2/2027.

Thông số kỹ thuật xe VinFast Nerio Green

Thông số VinFast Nerio Green Kích thước Số chỗ ngồi 05 Kích thước dài x rộng x cao (mm) 4.300 x 1.793 x 1.613 Chiều dài cơ sở (mm) 2.610,8 Khoảng sáng gầm xe (mm) 180 Trọng lượng không tải (kg) 1.490 Trọng lượng toàn tải (kg) 1.815 Lốp, la-zăng Summer, 18 inch Dung tích khoang hành lý (L) 290 Hệ thống treo trước/sau Đa điểm kiểu MacPherson/Giằng xoắn (Torsion Beam) Phanh trước/sau Đĩa/đĩa Ngoại thất Đèn pha LED, tự động bật/tắt Đèn chiếu sáng ban ngày LED Đèn hậu LED Đèn trên cao phía sau LED Gương chiếu hậu Chỉnh điện, gập điện và tích hợp đèn báo rẽ Cửa sổ Kính cửa sổ điện, màu đen (riêng tư), lên xuống một chạm Viền cửa sổ Mạ Chrome Thanh nẹp cửa Mạ Chrome Kính chắn gió Chống tia UV Gạt mưa trước Tự động Gạt mưa sau Có Ăng-ten Vây cá mập Cốp sau Đóng/mở điện Cánh hướng gió Dáng nhựa, đa bộ phận Thanh trang trí nóc xe Có Tấm bảo vệ dưới thân xe Có Nội thất Ghế ngồi Bọc da Hàng ghế trước Chỉnh cơ 6 hướng, có 2 cổng kết nối USB Hàng ghế thứ 2 Gập 60:40 Vô-lăng Chỉnh cơ 4 hướng, bọc da và tích hợp các phím chức năng Điều hòa Tự động một vùng, bơm nhiệt, có chức năng kiểm soát chất lượng không khí,lọc không khí cabin bụi mịn P2.5, làm tan sương/tan băng Cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau Có Bảng đồng hồ hiển thị thông tin lái Kích thước 7 inch TFT LCD Màn hình giải trí trung tâm Cảm ứng 10 inch Chức năng định vị, điều hướng Có Kết nối FM/AM, Wifi, Bluetooth, Android Auto/Apple CarPlay Hệ thống âm thanh 6 loa Chìa khóa thông minh Có Khởi động bằng bàn đạp phanh - BEV Có Gương chiếu hậu trong Chống chói tự động Tay nắm trần xe 04 Dụng cụ khẩn cấp Phụ kiện bán lẻ Đèn trần phía trước Có Microphone và nút SOS Đèn trần ở hàng ghế thứ 2 Có Đèn hộc để đồ trước Có Lẫy mở cửa Có Khay đựng dụng cụ sửa xe Có Tấm chia đôi cốp xe Có Tấm che nắng, có gương và đèn Có Khoang để dụng cụ/lốp dự phòng trong cốp Có Động cơ Kiểu động cơ Động cơ điện Công suất tối đa (kW) 110 Mô-men xoắn cực đại (Nm) 242 Dẫn động Cầu trước Chọn chế độ lái Có Trợ lực lái điện EPS Hệ thống pin Loại pin Lithium - ion Quãng đường chạy mỗi lần sạc đầy (km) 300 Quãng đường chạy trong điều kiện sạc nhanh (km) 180km/15 phút sạc Trang bị an toàn Số túi khí 06 túi Đèn pha tự động thích ứng Có Hệ thống chống bó cứng phanh ABS Có Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD Có Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA Có Hệ thống cân bằng điện tử ESC Có Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS Có Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA Có Đèn báo phanh khẩn cấp ESS Có Cảnh báo áp suất lốp Có Khóa xe tự động khi di chuyển Có Căng đai khẩn cấp ghế trước Có Cảnh báo thắt dây an toàn Có Móc cố định ghế trẻ em ISOFIX Có Cảnh báo chống trộm Có Chìa khóa mã hóa Có Cảnh báo chệch làn đường Có Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi Có Cảnh báo điểm mù Có Cảnh báo luồng giao thông đến khi mở cửa Có Hỗ trợ đỗ xe trước/sau Có Hệ thống camera sau Có Camera 360 Có

Tham khảo thiết kế xe VinFast Nerio Green

Ngoại thất

VinFast Nerio Green mang ngôn ngữ thiết kế "Dynamic Balance - Cân bằng động”, tổng thể thon gọn với điểm nhấn là phần đèn LED tạo hình chữ V đặc trưng của thương hiệu ở phần đầu. Xe không có lưới tản nhiệt. Hệ thống chiếu sáng đều ứng dụng công nghệ LED hiện đại.

Kích thước tổng thể DxRxC của VinFast Nerio Green lần lượt là 4.300x 1.793x 1.613 mm, chiều dài cơ sở 2.611 mm, khoảng sáng gầm 180mm và trọng lượng không tải 1.490 kg. Xe được trang bị la-zăng 18 inch tạo hình bắt mắt.

Phía sau đuôi xe được thiết kế tinh xảo nhằm tối ưu tính khí động học và không gian của khoang chứa đồ. Cốp sau đóng mở điện, cản sau có thanh mạ crôm sáng bóng.

Nội thất

Khoang nội thất VinFast Nerio Green nổi bật với màn hình trung tâm có kích thước 10 inch, tương thích Apple CarPlay và Android Auto. Vô-lăng bọc da dạng D-Cut, phía sau là cụm đồng hồ dạng LCD 7 inch. Ghế ngồi bọc da, chỉnh cơ.

Cùng với đó là loạt tính năng hiện đại như hệ thống điều hòa sử dụng màng lọc HEPA với màng lọc than hoạt tính, sưởi vô-lăng, sưởi ghế và thông gió trên bản cao cấp,…

Mẫu xe điện thông minh VinFast Nerio Green còn sở hữu loạt tính năng hỗ trợ lái và hướng đến người dùng như: Điều khiển xe thông minh; Hệ thống hỗ trợ nhiều chế độ sử dụng khác nhau; Thiết lập, theo dõi và ghi nhớ hồ sơ người lái; Điều hướng và dẫn đường; Tiện ích gia đình và văn phòng; Mua sắm các sản phẩm và dịch vụ; Cập nhật phần mềm từ xa; Dịch vụ về xe;...

Động cơ

VinFast Nerio Green sử dụng động cơ điện và bộ pin Lithium có công suất cực đại lên tới 147 mã lực và mô-men xoắn ở mức 242 Nm. Theo như nhà sản xuất công bố, Pin của Nerio Green có thể di chuyển quãng đường lên tới 285 km, khi sạc nhanh 18 phút thì xe có thể di chuyển quãng đường 180 km.

Hệ thống pin trên Nerio Green đạt tiêu chuẩn chống nước IP67, có hỗ trợ sạc siêu nhanh. VinFast cam kết bảo hành 10 năm cũng như đổi pin mới miễn phí nếu như khả năng tích điện dưới 70%.

An toàn

VinFast Nerio Green sở hữu nhiều tính năng an toàn chủ động như: Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, Cảnh báo lệch làn đường, Cảnh báo luồng giao thông đến khi mở cửa, Cảnh báo điểm mù,…

Bên cạnh đó là các tính năng an toàn thụ động: Cân bằng điện tử, Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, Hỗ trợ khởi hành ngang dốc, Kiểm soát lực kéo, Giám sát áp suất lốp, Tự động gọi cứu hộ khi khẩn cấp, 6 túi khí,…

Đánh giá xe VinFast Nerio Green

Ưu điểm:

+ Giá bán hấp dẫn

+ Thiết kế bắt mắt, trang bị hiện đại và thông minh

+ Pin Lithium-ion an toàn, ít nguy cơ cháy nổ hơn xăng, dầu

​​​​​​​ + Không có tiếng ồn động cơ

​​​​​​​ + Chi phí vận hành rẻ, bảo dưỡng đơn giản, tiết kiệm.