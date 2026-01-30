Xe điện Skoda Peaq sắp trình làng toàn cầu

Skoda xác nhận Peaq là tên gọi mẫu SUV điện 7 chỗ đầu bảng, phát triển từ concept Vision 7S, dự kiến ra mắt toàn cầu vào mùa hè 2026. Mẫu SUV điện 7 chỗ hoàn toàn mới, giữ vai trò đầu bảng trong danh mục xe điện của hãng.

Mẫu xe này dự kiến ra mắt toàn cầu vào mùa hè năm 2026, đánh dấu bước phát triển tiếp theo trong chiến lược điện hóa của thương hiệu đến từ Cộng hòa Séc. Skoda Peaq được phát triển dựa trên mẫu concept Skoda Vision 7S, từng ra mắt năm 2022. Vision 7S cũng là mẫu xe đầu tiên giới thiệu ngôn ngữ thiết kế Modern Solid – định hướng thiết kế mới của Skoda, tập trung vào sự tối giản, bền vững và công năng sử dụng.

Theo Skoda, Vision 7S không chỉ là một bản concept trình diễn, mà còn đóng vai trò đặt nền móng cho các dòng xe điện trong tương lai. Peaq là bước chuyển tiếp quan trọng, đưa những ý tưởng từ concept này vào sản xuất thương mại.

Với cấu hình 7 chỗ ngồi, Skoda Peaq được định vị hướng đến nhóm khách hàng gia đình và người dùng có nhu cầu di chuyển đa dạng. Không gian nội thất được phát triển theo hướng tối ưu công năng, đề cao tính linh hoạt cho sinh hoạt hàng ngày cũng như các chuyến đi dài.

Skoda cho biết Peaq tiếp tục ứng dụng các giải pháp Simply Clever – triết lý thiết kế quen thuộc của hãng – nhằm nâng cao trải nghiệm sử dụng thực tế, thay vì chỉ tập trung vào yếu tố trình diễn công nghệ. Theo lãnh đạo Skoda, Peaq không chỉ mở rộng danh mục xe điện, mà còn giữ vai trò khẳng định định hướng phát triển lâu dài của hãng, trong đó các yếu tố không gian, tính thực dụng và giá trị sử dụng tiếp tục là trọng tâm.

Lễ ra mắt toàn cầu của Skoda Peaq dự kiến diễn ra vào mùa hè năm 2026. Hiện tại, Skoda chưa công bố chi tiết về thông số kỹ thuật, nền tảng pin hay phạm vi hoạt động, song mẫu SUV điện 7 chỗ này được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những sản phẩm chiến lược của hãng trong giai đoạn tiếp theo.

Với Peaq, Skoda tiếp tục cho thấy tham vọng mở rộng danh mục xe điện theo hướng đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế, trong bối cảnh thị trường ô tô toàn cầu đang chuyển dịch mạnh mẽ sang các giải pháp di chuyển bền vững.